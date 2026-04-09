Prohens vuelve a dejar la presidencia en manos de Le Senne por un nuevo viaje

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se vuelve a ausentar durante varios días, esta vez por un viaje privado. La dirigente autonómica lleva toda la semana fuera de la isla tras semanas de presencia intermitente en el Parlament de les Illes Balears.

La líder del Ejecutivo ha realizado una salida privada entre el 6 y el 9 de abril, cuya ausencia fue formalizada mediante un escrito registrado en la Cámara balear en el que se establece que, durante esos días, corresponde al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, asumir las funciones de la Presidencia, de acuerdo con el artículo 56.9 del Estatut d’Autonomia. El relevo, habitual en estos casos, garantiza la continuidad institucional sin alterar el funcionamiento administrativo del Govern.

La cronología del último mes permite situar esta nueva salida dentro de una secuencia más amplia. Prohens no asistió al pleno del 3 de marzo al encontrarse en la feria turística de Berlín. El 10 de marzo compareció en el Parlament en la sesión de control, y no volvió a hacerlo hasta el 31 ya que su agenda institucional se desarrolló fuera del archipiélago por su desplazamiento al Caribe, con paradas en República Dominicana y Puerto Rico.

Su reaparición pública en Baleares se produjo a finales de marzo para presentar el decreto anticrisis vinculado al impacto del conflicto en Irán, centrado en las consecuencias del encarecimiento energético. La comparecencia buscó fijar la posición del Ejecutivo y trasladar una imagen de control en un momento de especial tensión económica. Sin embargo, esa vuelta tuvo un recorrido limitado en el tiempo. Apenas unos días después de anunciar el paquete de medidas, la presidenta ha vuelto a salir de Baleares, en esta ocasión por motivos privados. Esta nueva ausencia, aunque se produce en una semana sin pleno en la Cámara, vuelve a situar fuera de las islas a la principal representante política de las islas.

Durante todo este periodo lleno de ausencias, el liderazgo del funcionamiento ordinario del Govern ha recaído en el vicepresidente primero y conseller de Economía, Antoni Costa, que ha asumido la comunicación de las decisiones del Ejecutivo y el peso de las comparecencias públicas, en un contexto económico y político marcado por la presión de los precios, la incertidumbre energética y una oposición que ha intensificado sus críticas a la gestión del Ejecutivo.

Debido a las reiteradas ausencias de la presidenta, Gabriel Le Senne ha ejercido como principal representante institucional de Baleares durante buena parte del mes de marzo y el inicio de abril, si se suman los desplazamientos a Berlín, República Dominicana y Puerto Rico, así como su reciente viaje privado. Se trata de una circunstancia que no altera aparentemente el funcionamiento formal de las instituciones, pero que sí incide en la proyección pública de la presidenta. En términos concretos, Prohens solo ha participado en dos de las cinco últimas sesiones de control al Govern.

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La situación coincide, además, con otro episodio reciente que afectó a la actividad de la Cámara. El propio Le Senne se desplazó a Budapest para asistir a un acto político junto al líder de Vox, Santiago Abascal, en apoyo al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el mismo día en que debía presidir un pleno. Su ausencia en esa sesión fue objeto de críticas por parte de la oposición. En ese mismo pleno tampoco estuvo presente la presidenta del Govern, en una coincidencia que alimentó el debate político sobre la visibilidad institucional en un momento de elevada presión económica y social.