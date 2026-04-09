Levitec se desliga de Forestalia y queda en manos de los hijos de Fernando Samper

Levitec abre una nueva etapa. La compañía aragonesa de instalaciones eléctricas e ingeniería ha culminado a comienzos de este año un relevo accionarial que la sitúa íntegramente bajo la propiedad de los hermanos Fernando y Ricardo Samper García, hijos del empresario Fernando Samper Rivas, fundador y dueño de Forestalia. El movimiento va más allá de un simple cambio societario, ya que sigue reforzando la autonomía operativa de la empresa y clarificar su posición fuera del perímetro del grupo energético, que pasa por un momento delicado por las investigaciones judiciales que le afectan.

La reorganización se ha articulado a través de dos sociedades —Elysium Apex y Arcadia Lux—, cada una participada por uno de los hermanos, que controlan el 100% del capital tras la salida a finales de 2025 de dos socios históricos de la compañía (Jaime Galindo y Pablo Lera), que fue fundada en Huesca en el año 2002.

Con este esquema, Levitec se desvincula accidentalmente de Fernando Sol SL, la sociedad matriz de Forestalia y queda bajo una estructura familiar de segunda generación, pero con un reparto de funciones diferenciado respecto a otros negocios vinculados al entorno empresarial de los Samper.

Gestión profesionalizada

Al frente de esta nueva etapa se sitúa Fernando Samper García, que asume la presidencia ejecutiva de la compañía. Lidera así el rumbo de una firma que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años y que mantiene una gestión profesionalizada con Agustín Lalaguna como consejero delegado. En el órgano de administración también figura Sergio Samper García, sobrino del magnate de las renovables e hijo de su hermano Sergio Samper Rivas, el CEO del gigante cárnico Grupo Jorge, según recoge el Registro Mercantil.

El rediseño accionarial se ha producido semanas antes de que se hiciera pública la renuncia de Fernando Samper Rivas a la presidencia de Forestalia, en un contexto marcado por la investigación judicial en curso sobre el grupo energético. No obstante, ambas realidades discurren por carriles distintos. La operación en Levitec responde a una estrategia previa orientada a reforzar la separación entre propiedad y gestión y a consolidar la independencia de la compañía en su actividad ordinaria.

Tres grandes áreas de actividad

En paralelo a estos cambios, Levitec consolida su crecimiento. La empresa ha cerrado el último ejercicio con una facturación superior a los 300 millones de euros, lo que supone un incremento del más de 40% respecto al año anterior, cuando se situó en los 200 millones. En paralelo, la plantilla se ha ido ampliando hasta rondar los 550 trabajadores en la actualidad. Su actividad se concentra en tres grandes áreas como son las instalaciones para plataformas logísticas, los centros de datos y los proyectos energéticos, segmentos en los que ha logrado posicionarse como uno de los operadores relevantes a nivel nacional.

Con origen en Huesca pero con sede operativa en Zaragoza, la compañía mantiene un fuerte arraigo en Aragón donde se concentra alrededor del 60% de su plantilla, al tiempo que despliega proyectos en otros mercados como Madrid, Catalunya, País Vasco o Portugal. Su crecimiento ha ido en paralelo al auge de sectores como la logística o los centros de datos, donde participa en desarrollos de gran escala impulsados por grandes operadores.

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En este posicionamiento ha ganado peso su colaboración con grandes promotores de infraestructuras tecnológicas como Amazon Web Services (AWS), con la que trabaja desde 2022 en el despliegue y expansión de su región de datos en Aragón. También destaca su colaboración con Merlin Properties en distintos centros de datos en España y Portugal. La socimi del Ibex 35 ha anunciado recientemente nuevos desarrollos en Aragón en este negocio tras adquirir dos tercios de la capacidad eléctrica vinculada al proyecto Búfalo, impulsado inicialmente por Forestalia. Levitec aspira a seguir desempeñando un papel relevante en la ejecución de este tipo de infraestructuras digitales como empresa especializada en instalaciones técnicas.