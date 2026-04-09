Junts rechaza el frente de izquierdas de Rufián: "Nuestra prioridad es la unidad del independentismo"

Junts no asistirá esta tarde a la charla de Gabriel Rufián e Irene Montero sobre el futuro de las izquierdas. Aunque los posconvergentes no forman parte del supuesto frente unitario que defiende el líder de ERC en Madrid, es habitual que representantes de otras formaciones acudan a este tipo de actos como muestra de 'fair play'. Sin embargo, el partido liderado por Carles Puigdemont no se siente en absoluto interpelado por este acto. "Nuestra prioridad absoluta es la unidad del independentismo", ha defendido su secretario general, Jordi Turull, durante el acto anual de homenaje a Manuel Carrasco i Formiguera, histórico dirigente de Unió Democràtica de Catalunya ejecutado por el régimen franquista.

El 'número dos' de Junts ha asegurado que su objetivo es "culminar aquello que votaron los catalanes el 1-O: que Catalunya sea un país independiente en forma de república", y ha apostado por una "unidad" independentista lo "más transversal posible". "O lo conseguimos conjuntamente o el Estado español nos colgará por separado", ha rematado, al tiempo que ha considerado que lo "más parecido a un español de derechas es un español de izquierdas".

En este sentido, aunque ha admitido una actitud "más simpática", ha recordado que Podemos votó en contra de la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat acordada entre Junts y el PSOE. "Para el Estado español, la prioridad es la unidad de España: pasarán por encima de los derechos y libertades fundamentales que hagan falta para mantener a martillazos esta unidad de España", ha sostenido desde el cementerio de Montjuïc.

Así, a pocas horas de que se celebre el acto impulsado por Rufián, Turull ha instado de nuevo a ERC, que no avala la propuesta de su líder en Madrid, a formar un frente común independentista en el Congreso para "aprovechar" la debilidad del Gobierno. Para Turull, los siete diputados de Junts y los siete de ERC en Madrid tendrían que actuar "con la lógica de 14 diputados" en cuestiones de autogobierno y reconocimiento nacional. Se trata de una propuesta que los posconvergentes ya lanzaron en diciembre y que recibió un portazo por parte de ERC, que lo consideró una nueva estrategia de Junts para desgastarles en plena negociación sobre la financiación.

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Con todo, el secretario general del partido ha descartado "mirar hacia una coalición de las izquierdas españolas", pero también ha rechazado un acercamiento al PP. Turull ha querido descartar con dureza esta posibilidad y ha asegurado que con este partido no se puede ir "ni a la esquina".