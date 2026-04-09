Rufián y Montero apuestan por que Podemos lidere el frente de izquierdas en España y ERC en Catalunya: "Si no, nos matarán por separado"

El líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la exministra y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, han dado este jueves un paso más en la defensa de la unidad de las izquierdas para frenar el auge de la derecha y la extrema derecha en las próximas elecciones generales. En un acto en Barcelona, han considerado que sus respectivas formaciones deberían asumir un papel de liderazgo en este proyecto de confluencia. Está por ver cómo sienta esto al resto de organizaciones interpeladas a participar en el proyecto como Sumar, los Comuns, IU, Compromís, la CUP, Bildu o el BNG.

El más claro ha sido Rufián: "Le pido a mi partido que lidere esto y si me va el cargo, me voy para mi casa". La idea es que Podemos empuje a favor de la unidad en el conjunto de España, mientras que ERC asuma este papel en Catalunya. "Podemos puede ayudar a estas confluencias y ERC, en Catalunya, también", ha concluido. El diputado republicano, que tiene a su partido en contra de esta propuesta, ha argumentado que el independentismo no puede desentenderse del combate contra el ascenso del PP y Vox: "No podemos decir ya os apañaréis". ERC tiene, según Rufián, que "inspirar" a la izquierda española a esta unidad. "Si no, nos matarán por separado", ha zanjado.

También a Montero le ha seducido la idea de "hacer equipo" con Rufián. "Merece la pena intentarlo, creo que podría tener muchos votos, pero si no, merece igualmente la pena", ha expuesto. Los dos han asumido que no es fácil, pero tampoco imposible. "Para ganar una vez, hay que perder 700", ha resumido la exministra. El porcentaje de éxito, por lo tanto, es bajo, pero este jueves de lo que se trataba era de exhibir sintonía en defensa de un frente que ahora mismo tiene un pronóstico incierto.

Prefiero llenar tiktoks que bibliotecas Gabriel Rufián — Portavoz de ERC en el Congreso

El acto se ha celebrado en el Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y ha sido moderado por el exlíder de los Comuns Xavier Domènech. Se ha llenado el aforo de 340 personas con un público mayoritariamente estudiantil, pero con presencia de gente de todas las edades. Lo que sigue sin quedar claro es si Rufián y Montero proponen una coalición electoral al uso de todas las formaciones a la izquierda del PSOE. Tampoco si ellos dos podrían -o querrían- hacer tándem en las elecciones. De lo que se trata ahora, ha explicado Rufián, es de presionar a "los aparatos" de los partidos a "hablar" entre ellos. No hay una "fórmula mágica", pero como mínimo, hay que sentarse para encontrarla.

La juventudes de Junts han colgado carteles contra Rufián en el campus de la universidad. / MANU MITRU

Se han esbozado solo algunas ideas muy preliminares de cómo podría ser esta unidad: por ejemplo, compartiendo puntos del programa electoral o constituyendo "un grupo interparlamentario" en el Congreso una vez celebradas las elecciones. También se ha abordado la necesidad de dar la batalla en las redes sociales: "Prefiero llenar tiktoks que bibliotecas". Todo ha quedado abierto.

Irene Montero, Xavier Domènech y Gabriel Rufián, en un acto en defensa de un frente de izquierdas. / Manu Mitru

A partir de aquí, el acto ha sido una sucesión de advertencias de lo que podría pasar si el PP y Vox llegan a la Moncloa. "Forma parte de nuestra responsabilidad histórica frenar al fascismo", ha lanzado Rufián, que ha admitido que la izquierda debería empezar por hacer "autocrítica". Montero ha llamado a la izquierda a recuperar la "brújula moral" y "poner los principios en el centro". Domènech, profesor de historia, ha sido el encargado de poner las referencias históricas y los elogios. Según él, la exministra es "la pasionaria de la izquierda actual". También ha hecho un guiño a ERC recordando que Lluís Companys, el president de la Generalitat fusilado por el franquismo, ya lideró un frente de izquierdas 90 años atrás.

El choque con ERC

La propuesta de Rufián no cuenta por ahora con demasiados aliados. Partidos como Bildu, el BNG y la CUP ya se han descartado y otras formaciones como Sumar y Comuns lo ven con recelo. Además, es una iniciativa que incomoda a su propia organización, ERC, que rechaza con vehemencia compartir proyecto con otras formaciones estatales por muy progresistas que sean. Esto ha tensado las relaciones entre el diputado y el líder de su formación, Oriol Junqueras. Rufián no solo no ha rehuido el tema, sino que ha incidido varias veces en él: "Dicen que hago daño a mi partido. Que me expliquen qué daño hace poner a mucha gente joven en una sala como esta".

El líder de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, en un acto en defensa de un frente de izquierdas. / Manu Mitru

¿Cuestiona esto el futuro de Rufián como líder de ERC en el Congreso? El diputado ha asegurado que él quiere seguir siendo el abanderado republicano en Madrid: "Yo soy de ERC y me siento muy orgulloso de ser de ERC. Ojalá continuar representando el partido". Sin embargo, no está del todo despejado el camino para que siga siendo así, aunque en público Junqueras y la dirección siguen garantizando que volverá a ser el candidato.

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Ione Belarra y Joan Tardà en el acto sobre la unidad de las izquierdas. / MANU MITRU

Que el proyecto de Rufián genera incomodidad a los partidos que interpela lo ha demostrado otro detalle. Ni ERC ni Comuns han enviado a sus líderes al acto. La delegación republicana la ha integrado el secretario general adjunto, Oriol López, y una de las vicesecretarias generales, Laura Pelay. Ni Oriol Junqueras ni Elisenda Alamany. Tampoco ningún compañero de ERC en el Congreso. La delegación de los Comuns la han formado el alcaldable por Barcelona, Gerardo Pisarello, y el dirigente Joan Mena. El único partido que sí ha enviado su más alta representación ha sido Podemos, con la secretaria general, Ione Belarra, y la líder en Catalunya, María Pozuelo.