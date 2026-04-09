Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Esther NiubóIránTrumpPedro SánchezJair DomínguezCatalunyaÓscar PuenteBebé maltratadoRyanairBarcelona - AtléticoRosalíaRenta 2025
instagramlinkedin

IRÁN

España reabrirá de forma inmediata su embajada en Teherán, cerrada en marzo por la guerra

El ministro Albares ordena el retorno del embajador español a Teherán, tras el cierre temporal de la embajada a causa de los bombardeos

España reabrirá de forma inmediata su embajada en Teherán que cerró en marzo por la guerra.

España reabrirá de forma inmediata su embajada en Teherán que cerró en marzo por la guerra.

Mario Saavedra

Agencias

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dado instrucciones para que el embajador de España en Teherán, Antonio Sánchez-Benedito, regrese a la capital iraní y reabra la embajada, que fue cerrada temporalmente el 7 de marzo por los bombardeos de EE.UU. e Israel, que empezaron el 28 de febrero.

Albares, en declaraciones a los periodistas antes de comparecer en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, ha explicado que toma esta decisión ante el paréntesis de dos semanas de alto el fuego que han acordado Estados Unidos e Irán y con el fin de que "desde todos los vectores" impulsen ese esfuerzo por la paz.

"Son dos semanas que tenemos por delante en las que esperemos que todos apuesten por la negociación, como hace España desde el primer día", ha dicho el ministro.

En estos momentos, hay unos 130 nacionales que han decidido permanecer en el país, informa EFE.

Irán, Israel y Estados Unidos aceptaron este lunes un alto el fuego de dos semanas para negociar el final de un conflicto que comenzó el 28 de febrero con los bombardeos israeloestadounidendes.

Noticias relacionadas

Sin embargo, los bombardeos de Israel contra el Líbano amenazan el cese de las hostilidades.

TEMAS

  1. Modi anuncia el encendido del reactor nuclear más avanzado de la India tras años de fallos
  2. Arabia Saudí y otras petrodictaduras del Golfo ayudarán a Paramount a hacerse con el control de Warner Bros.
  3. Los endocrinólogos alertan de hasta tres años de retraso en el diagnóstico de la 'enfermedad del cortisol
  4. Una testigo alertó en el CAP de que el padre del bebé maltratado fue agresivo con él
  5. El Supremo confirma que un extrabajador del metro de Barcelona sufre una incapacidad total por el amianto
  6. Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral del corazón con una cirugía mínimamente invasiva
  7. Trump anuncia una prórroga de dos semanas en su ultimátum a Irán
  8. Crioablación, así es la técnica mínimamente invasiva con resultados similares a la cirugía en pequeños tumores de riñón

El chófer de Carmen Pano asegura en el Supremo que el dinero que llevaron a Ferraz "era para pagar la licencia de Villafuel"

El chófer de Carmen Pano asegura en el Supremo que el dinero que llevaron a Ferraz "era para pagar la licencia de Villafuel"

El choque entre Salomé Pradas y el 'mano derecha' de Mazón por la dana: "Estaba sola como consellera"

El choque entre Salomé Pradas y el 'mano derecha' de Mazón por la dana: "Estaba sola como consellera"

DIRECTO | Julio Martínez, asesor de Plus Ultra vinculado a Zapatero, denuncia en el Senado un trato de favor a la exnovia de Ábalos por obligarle a comparecer enfermo

DIRECTO | Julio Martínez, asesor de Plus Ultra vinculado a Zapatero, denuncia en el Senado un trato de favor a la exnovia de Ábalos por obligarle a comparecer enfermo

El PSC defiende que la bandera española ondee de forma permanente en la fachada del Parlament

El PSC defiende que la bandera española ondee de forma permanente en la fachada del Parlament

Illa y Puente abordan la crisis de Rodalies con más obras, traspasos pendientes y la empresa mixta

Illa y Puente abordan la crisis de Rodalies con más obras, traspasos pendientes y la empresa mixta

Prohens vuelve a dejar la presidencia en manos de Le Senne por un nuevo viaje

Prohens vuelve a dejar la presidencia en manos de Le Senne por un nuevo viaje

DIRECTO | Comisión de investigación sobre el caso Koldo

DIRECTO | Comisión de investigación sobre el caso Koldo

Levitec se desliga de Forestalia y queda en manos de los hijos de Fernando Samper

Levitec se desliga de Forestalia y queda en manos de los hijos de Fernando Samper