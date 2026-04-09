Espadaler pide 35 fiscales a Peramato para Catalunya y firma con el CGPJ un convenio para enseñar catalán a los jueces

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha trasladado este jueves por la mañana a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que Catalunya necesita "al menos 35 nuevos fiscales para responder a las cargas de trabajo" y "hacer las cosas bien hechas", según ha explicado en una rueda de prensa celebrada en la sede de la Generalitat en Madrid, en la que también ha asegurado que también esta mañana ha firmado con el Consejo General del Poder Judicial convenios para que los jueces tengan acceso a cursos de catalán.

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, durante la rueda de prensa que ha ofrecido después de la reunión con la Fiscal General del Estado. / José Luis Roca

Por su parte, en una nota de prensa la Fiscalía General ha asegurado que tanto Peramato como Espadaler "se han mostrado de acuerdo en la importancia de que la Fiscalía cuente en Catalunya con los medios materiales necesarios para llevar a cabo su labor, medios que dependen presupuestariamente del Gobierno catalán al estar las competencias en materia de justicia transferidas".

También han abordado, prosigue el comunicado de la Fiscalía, "la necesidad de mejorar las instalaciones de las sedes de algunas fiscalías, como la de Sant Felíu de Llobregat, en Barcelona, y la implantación de la oficina fiscal en las diferentes fiscalías en Catalunya, tanto la Fiscalía Superior como las fiscalías provinciales y de área".

Finalmente, el conseller ha destacado que ha trasladado a Peramato "la voluntad de trabajar conjuntamente con la Fiscalía Superior de Cataluña a la hora de identificar las distintas unidades y qué destino les vamos a dar, porque son quienes mejor conocen los datos".

Isabel Perelló

Asimismo, el conseller se ha reunido con la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, con quien ha firmado diferentes convenios, uno de ellos para que los jueces en ejercicio y en formación tengan acceso a cursos de catalán. "El uso del catalán ante los tribunales no es un capricho, es un derecho que tienen los ciudadanos y hay receptividad. Todos debemos colaborar en normalizar esta situación", ha relatado.

Además, ha recordado que en el caso de jueces hay 91 nuevas plazas más las 90 acordadas con ERC: "Ya están encaminadas, ya están en trámite", ha explicado Espadaler, que ha anunciado su intención de trabajar con el fiscal superior de Cataluña.

Normalidad institucional

Ramon Espadaler ha circunscrito estas reuniones "dentro de una normalidad institucional". En este sentido, el 9 de enero pasado la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, celebró su primer acto institucional en Barcelona.

En concreto, presidió en el Palau de Justicia de Barcelona la ceremonia de jura de 9 de los 27 fiscales destinados este año a juzgados catalanes, en un acto al que también asistieron el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Mercè Caso y el propio Espadaler. El resto de fiscales destinados a Catalunya juraron el cargo en Madrid para después incorporarse a Catalunya.