Encuesta GESOP: El 46% de los españoles apoyan la 'fórmula Rufián' de unidad de la izquierda, pero solo el 10% le garantizaría su voto

El amplio y atomizado espacio político a la izquierda del PSOE anda agitado desde hace meses tras la propuesta que abandera el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de conformar un frente unitario que aumente las posibilidades electorales de evitar una mayoría absoluta de PP y Vox en las próximas generales. Tras defender esta fórmula en un acto en Madrid, el dirigente republicano expondrá este jueves en Barcelona, junto a la eurodiputada de Podemos Irene Montero, una idea que no cuenta con el aval de la dirección de su partido. Pero, ¿qué opinan los españoles de esta propuesta? Una 'encuesta flash' del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) para EL PERIÓDICO concluye que la iniciativa ha generado un interés notable, sobre todo en el electorado progresista, pero un hipotético liderazgo de Rufián podría ser contraproducente.

Casi la mitad de los españoles, el 45,9%, valora positivamente la propuesta de Rufián de que todos los partidos a la izquierda del PSOE lleguen a un acuerdo para hacer frente a la extrema derecha. Este porcentaje supera el 75% entre los votantes del PSOE y el 85% entre los electores de ERC y Sumar, siendo el País Vasco y Catalunya las autonomías donde más apoyo concita, por encima del 60%. En el caso de Catalunya, hay más partidarios entre los catalanoparlantes (65%) que entre los castellanoparlantes (58,3%). Y por edades, el apoyo se sitúa alrededor de la media estatal en todas las franjas, salvo entre los más jóvenes (de 18 a 29 años), donde se reduce al 37,3%.

Encuesta Gesop sobre la propuesta de candidatura única izquierda del PSOE

Ahora bien, cuando se pregunta por la probabilidad de votar a una candidatura liderada por Rufián que permitiera sumar todos los votos de izquierdas, solo el 10% de los entrevistados afirman que podrían votar con toda seguridad a esta lista, mientras que tres de cada diez (29,3%) no contemplarían en ningún caso elegir esa papeleta. Un 10% fue, aproximadamente, el porcentaje de votos de las candidaturas a la izquierda del PSOE en las elecciones generales de 2023. No obstante, hay que tener en cuenta tres matices. El primero es que la pregunta se ha planteado en una escala de 0 a 10 y que al citado 10% de encuestados que se sitúan en la probabilidad 10 hay que añadir al 10% que se coloca en la probabilidad 9 y al 9,3% ubicado en la probabilidad 8.

Encuesta Gesop sobre la propuesta de candidatura única izquierda del PSOE

El segundo matiz es que la pregunta plantea la hipótesis de que Rufián encabezase la lista, por lo que el resultado podría variar en función de quién fuese el candidato. Y el tercer matiz es que una parte del electorado, los votantes de derechas, nunca se plantearían apoyar a una lista de estas características. En todo caso, el porcentaje de votantes seguros de esta hipotética candidatura se incrementa entre los electores de ERC (30,1%), Sumar (24,3%) y el PSOE (20,1%). Cuatro autonomías se sitúan por encima de la media estatal: Canarias (29,5%), Comunitat Valenciana (15,2%), Catalunya (13,4%) y Castilla y León (12,1%). En Catalunya, el proyecto despierta más simpatía entre catalanohablantes (17%) que entre castellanohablantes (9,3%).

Encuesta Gesop sobre la propuesta de candidatura única izquierda del PSOE

Encuesta Gesop sobre la propuesta de candidatura única izquierda del PSOE

En cualquier caso, el interés por Rufián y su propuesta se refleja en el seguimiento del acto realizado en Madrid el pasado 18 de febrero. Dos terceras partes de los españoles (65,5%) tuvieron noticia del evento por fragmentos en redes sociales o a través de los medios de comunicación, y la mitad de los encuestados (50,7%) consideran positivos los mensajes transmitidos en el acto, frente al 20% que los valora negativamente y el 29,3% que se declara neutro. Entre las reflexiones y propuestas que lanzó Rufián, el 84,5% está de acuerdo en que la izquierda debe abordar temas como la seguridad y la inmigración, y el 63,7% se muestra favorable a prohibir el burka en España.

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También dos de cada tres españoles (63,7%) opinan que la unión de las izquierdas podría frenar el avance de la extrema derecha, y el 52,7% tiene miedo de que Vox entre en el Gobierno, pero a cuatro de cada diez (39,3%) no le da ningún temor que la ultraderecha llegue a gobernar. El 43% es partidario de que en cada provincia se presente solo el partido a la izquierda del PSOE que tenga más apoyo con el objetivo de sumar el máximo de votos, algo que rechaza el 35% de los españoles.

Encuesta Gesop sobre la propuesta de candidatura única izquierda del PSOE

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