DIRECTO | Julio Martínez, asesor de Plus Ultra vinculado a Zapatero, denuncia en el Senado un trato de favor a la exnovia de Ábalos por obligarle a comparecer enfermo

El empresario Julio Martínez Martínez se ha negado este jueves a declarar en la comisión de investigación del 'caso Koldo' que se desarrolla en el Senado. Este asesor de la aerolínea Plus Ultra y pagador de José Luis Rodríguez Zapatero es el dueño de la consultora Análisis Relevante SL, y se reunió por última vez con el expresidente el 8 de diciembre, tres días antes de su detención por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

El empresario Julio Martínez Martínez comparece ante la denominada 'comisión Koldo' en el Senado / Carlos Lujan / Europa Press

Martínez Martínez, amigo personal del expresidente del Gobierno, ha leído un escrito en el que ha justificado su decisión de no contestar las preguntas de los senadores porque está investigado en una causa que se instruye de forma secreta en la Audiencia Nacional. Asimismo, ha lamentado que al obligarle a comparecer en "situación de baja médica acreditada", se está vulnerando su integridad, a la vez que lo consideró "un trato discriminatorio con otros comparecientes a los que sí se ha eximido de comparecer", en una referencia velada a Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, a quien se le ha eximido de comparecer tras presentar una baja médica.

Aunque Martínez Martínez esgrimió motivos médicos para no acudir hasta en dos ocasiones a la sesión, el Grupo Parlamentario Popular rechazó su escrito y confirmó su citación en la Cámara Alta tras los intentos fallidos previos.

Informes orales

En su declaración en el Senado, Zapatero reconoció que cobró alrededor de 450.000 euros de su amigo Julio Martínez Martínez, detenido en el caso Plus Ultra, por elaborar una quincena de informes, algunos "escritos a mano", pero también por otros trabajos: "Yo hice muchos informes orales al señor Martínez y a personas que le interesaban a él", especificó el expresidente, para después completar que también llevó a cabo "seminarios y conferencias. Mi opinión vale, mi trabajo vale", defendió.

El empresario Julio Martínez comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado / Carlos Luján / Europa Press

Según ha reconocido el propio Julio Martínez Martínez, su empresa Análisis Relevante ingresó unos 450.000 de la aerolínea Plus Ultra por hacer gestiones vinculadas a la operativa de la compañía en el país sudamericano. Y gracias a sus supuestas gestiones en Caracas, la compañía logró en 2020 y 2021, en plena pandemia del coronavirus, que el Gobierno de Nicolás Maduro le permitiera fletar 56 vuelos para repatriar a ciudadanos españoles desde Venezuela.