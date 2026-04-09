Dimite la cúpula de ERC en Igualada tras el fracaso de la 'fórmula Rufián' en el municipio

La ejecutiva de ERC en Igualada ha presentado este jueves su dimisión en bloque. Un total de18 dirigentes locales han comunicado su renuncia días después de que la militancia del partido rechazara, en una consulta interna, la propuesta de concurrir a las elecciones municipales de 2027 en una lista conjunta con Poble Actiu (CUP) y los Comuns. Era una iniciativa que había suscitado interés mediático porque se trataba de un frente de izquierdas equiparable al que propone el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. En un comunicado, los dimisionarios han expuesto sus motivos y han cargado contra el líder del partido, Oriol Junqueras, al que acusan de falta de diálogo.

La idea inicial de ERC en Igualada era aglutinar el voto de izquierdas en la localidad formando una coalición con las secciones locales de Poble Actiu, los Comuns y personalidades independientes. El objetivo del acuerdo era disputarle la hegemonía política al actual alcalde de la ciudad, Marc Castells (Junts), que es primer edil ininterrumpidamente desde 2011. Los impulsores de la iniciativa llegaron a presentar en público un preacuerdo, pero la militancia local de ERC lo tumbó por un estrecho margen: 34 votos en contra (51%), 31 a favor (46%) y dos abstenciones (3%). Este resultado obligó al partido a dar marcha atrás en la operación política.

En su comunicado de renuncia, los dirigentes locales -entre los que figura la exconsellera y exvicepresidenta del Parlament, Alba Vergés- aseguran que respetan la decisión de los afiliados, pero lamentan que se ha dejado perder "un excelente acuerdo" tanto para Igualada como para el propio partido. "Esta oportunidad perdida será recordada durante años", expresan los dimisionarios. En aquel preacuerdo con la CUP y los Comuns, ERC se reservaba la designación del alcaldable, de ahí la perplejidad ante el hecho de que los militantes tumbaran el pacto.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. / Eduardo Parra / Europa Press

Esta operación de confluencia en Igualada, ahora ya descartada, generó mucho interés porque era la primera lista municipal en la que ERC ponía en práctica la idea que persigue Rufián en el ámbito estatal: evitar la dispersión del voto de izquierdas a través de candidaturas unitarias que traten de maximizar los votos. Sin embargo, la militancia de Igualada no lo vio claro. Los dimisionarios consideran que han existido presiones externas para que en la consulta interna ganara el 'no': "Han intervenido dinámicas internas y elementos ajenos a la sección local de Igualada que han condicionado e influido en el resultado final".

Los precedentes de Girona y Barcelona

Los dimisionarios también se marchan cargando contra la Ejecutiva Nacional del partido y, en especial, contra el líder, Oriol Junqueras. Le reprochan no haber querido dialogar con los representantes locales en el municipio. Aseguran que le han solicitado "en reiteradas ocasiones una reunión" y que, pese a que aceptó inicialmente un encuentro, nunca llegó a producirse. También reprochan a la dirección del partido las "injerencias en las decisiones que corresponden estrictamente al ámbito local". "Son dinámicas que generan tensión, debilitan el proyecto y nos alejan de conseguir un gran resultado electoral", concluyen.

Noticias relacionadas

El presidente de ERC, Oriol Junqueras. / ALEJANDRO GARCÍA / EFE

No es la primera ejecutiva local de ERC que entra en ebullición por la formación de las listas municipales. Las secciones locales de Girona y Barcelona también han saltado por los aires por desacuerdos internos. La más ruidosa fue la de Barcelona, ya que es la federación más numerosa del partido. Precisamente, ahora mismo esta sección local tiene abierto un proceso de primarias para escoger al nuevo líder e intentar reconstruir la fractura interna".