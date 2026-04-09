Los Comuns acuden al acto de Rufián y Montero escépticos con ERC y con esperanzas de reconciliarse con Podem

Si había alguien que hasta ahora había capitaneado en Catalunya el clamor a favor de las confluencias esos eran los Comuns. No en vano con esa fórmula conquistaron la alcaldía de Barcelona en 2015 y ganaron dos veces las elecciones generales ese mismo año y el siguiente. Sin embargo, en los últimos meses y tras la pérdida de fuelle electoral y el divorcio con Podem, han visto cómo el líder de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, les ha arrebatado esa bandera. Hasta el punto de que este jueves los Comuns se limitarán a asistir como público al acto que el republicano celebra en Barcelona con la dirigente de los morados, Irene Montero, y a aplaudir el pregonado frente de izquierdas para frenar el avance de la extrema derecha que también suscribe Xavier Domènech, alejado desde hace ocho años de la vida orgánica del partido que contribuyó a fundar y que moderará el debate.

"Tiene sentido estar aunque no seamos los protagonistas", aseguran fuentes de la formación que señalan que sería un contrasentido estar espoleando una alianza de todo el espectro a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones generales y, en cambio, no acudir a un evento con esta filosofía aunque no estén subidos al escenario. De hecho, la lectura que hacen es que todo lo que signifique agitar el debate de que la unidad es necesaria les conviene. No porque entre dentro de sus esquemas una candidatura con ERC, que descartan y que consideran inviable, sino especialmente porque necesitan rehacer puentes con Podemos tanto en Catalunya como a escala estatal.

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha cerrado filas públicamente con la iniciativa de Rufián. "Le doy las gracias", ha llegado a decir, además de llamar a "superar egos" y "rencillas del pasado". En la dirección de los Comuns entienden que, al fin y al cabo, es el mediático dirigente republicano el que ha acabado viniendo a su terreno. Sin embargo, consideran que la articulación de su propuesta no tiene recorrido mientras él siga formando parte de ERC. "El problema es que no es ERC, es Rufián solo", aseguran, además de ver difícil que se acabe produciendo una ruptura con Oriol Junqueras pese a las tensiones internas.

Gabriel Rufián, hablando con Irene Montero y Ione Belarra en el Congreso la pasada legislatura / JOSÉ LUIS ROCA.

El reto de la papeleta en Barcelona

Pero ese escepticismo no obsta a que los Comuns estén dispuestos a seguir formando parte del ajo del debate. Y más aún después de que Podemos haya accedido a ir con IU y Sumar en Andalucía aunque haya sido a regañadientes de su dirección estatal. Los fiascos electorales en Aragón y Castilla y León han ejercido presión, pero también el clima que se ha encargado de generar Rufián, por lo que esperan que haya un efecto dominó que alcance Catalunya, donde no han logrado recuperar la relación con Podem -ahora liderado por María Pozuelo- desde que saltó por los aires tras las elecciones generales de 2023.

Uno de los principales interesados en ello es el alcaldable en Barcelona y diputado en el Congreso, Gerardo Pisarello, quien ha defendido la configuración de un frente de izquierdas en la capital catalana para las municipales del año que viene. Por ahora, ninguno de los interpelados -ERC, CUP y Podem- ha recogido el guante y, en paralelo, los morados mantienen su intención de presentar candidaturas con sus siglas y están trabajando para tener una papeleta propia también en Barcelona. Ir separados, especialmente en la capital catalana, es algo que los Comuns consideran que no pueden permitirse pese a considerar que en los últimos años han absorbido a buena parte de la militancia y de los cuadros locales de los morados. La última vez que eso sucedió fue en las elecciones europeas y vieron cómo con Irene Montero de candidata Podemos sumó 8.000 votos más que ellos en Catalunya.

Noticias relacionadas

Desde la ruptura de 2023, los Comuns han sido los principales abanderados de la reconciliación con el partido de Ione Belarra. Dirigentes como Jaume Asens, Colau o Pisarello se han encargado de continuar engrasando las relaciones con la cúpula estatal, pese a que a nivel catalán no hayan logrado recomponer, por ahora, el vínculo. Con o sin Rufián, ese es el motivo de peso por el que este jueves estarán aplaudiendo en un auditorio del Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra que se prevé que esté lleno hasta la bandera.