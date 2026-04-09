Bustinduy ignora el rechazo de Junts al decreto de vivienda y denuncia una "operación para darlo por muerto"

Pablo Bustinduy denuncia una "operación para dar por muerto" el decreto de vivienda que contempla la prórroga de contratos de alquiler que venzan en 2026 y 2027 y que limita las actualizaciones de precio al 2%, pese al rechazo expreso de Junts a aprobarlo. El ministro de Derechos Sociales, de Sumar, se ha mostrado "convencido" de que el real decreto ley se convalidará en el Congreso de los Diputados, pese al rechazo expreso de Junts, que aseguró que no apoyaría el texto.

En un desayuno organizado por Club Siglo XXI, Bustinduy aseguró que "en absoluto" da por perdido el decreto y criticó lo que consideró una "operación para intentar dar por muerto el decreto antes de que se vote" en el Congreso, apuntando a un "interés" de empresas privadas en este sentido. El texto se votará previsiblemente a finales de abril, después de agotar los plazos de 30 días para su convalidación.

El dirigente exhibió el apoyo social de la medida y se encomendó a estas presiones, advirtiendo de que "harán que sea inasumible el coste político de tumbar esta medida". Aseguró además que el apoyo a esta medida es "transversal" y procede de votantes de izquierdas o derechas y aprovechó para pedir a los inquilinos que "sigan expresándose, que sigan pidiendo la prórroga, que está en vigor", y que "pida a sus representantes explicaciones por sus posiciones políticas".

Hasta ahora PP y Junts han rechazado apoyar el texto legal, y desde Sumar han venido centrando sus críticas en el principal partido de oposición mientras han evitado entrar en el choque con el partido de Carles Puigdemont, confiando en que haya opciones de negociaciones.

El ministro de Sumar admitió que "las conversaciones formales no han comenzado" con otros grupos parlamentarios, después de anunciarse el lunes una ronda de reuniones con partidos que el PP rechazó, pero avanzó que se van a producir "con el mayor talante y la mayor flexibilidad" para avanzar en su aprobación. En este punto, se mostró "optimista": "Queda mucho y estoy convencido a que lo vamos a sacar".

Preguntado por si el PSOE debe implicarse en esas negociaciones, Bustinduy lanzó un mensaje velado al ala del PSOE en el Gobierno: "Este es un decreto ley del Gobierno entero, que entiendo que va a defender el Gobierno entero", comenzó, antes de asegurar que "nosotros no vamos a dejar un esfuerzo sin hacer hasta que lo consigamos".

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Además, admitió las dificultades para lograr sacar adelante el decreto, que se alumbró después de un particular Consejo de Ministros que se retrasó dos horas por el rechazo de los cinco ministros de Sumar de entrar en la reunión hasta que no se aceptara su exigencia de prorrogar los contratos de alquiler. "Ha sido mas difícil llegar hasta aquí, conseguir que esté en vigor, que lo que nos queda por delante", ironizó.