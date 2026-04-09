Organizaciones sanitarias acusan al Govern de "presiones" para agilizar las altas médicas y "nula intención de diálogo"

Las organizaciones de La Capçalera (profesionales del sistema sanitario) y el Fòrum Català d’Atenció Primària (FoCAP) han comparecido este jueves en la sala de prensa del Parlament —convocadas por la CUP— para denunciar que continúan recibiendo "presiones" para agilizar las altas médicas. Las entidades han reprochado que el Govern tiene una "nula intención de diálogo" y han criticado que la consellera de Salut, Olga Pané, todavía no las ha citado para reunirse.

En nombre de las organizaciones, Eva Segura —médica de familia, miembro del Fòrum Català d’Atenció Primària y delegada sindical de Metges de Catalunya— ha cargado contra la "imposición" que quiere hacer Salut para controlar la duración de las bajas laborales. En este sentido, ha detallado que continúan recibiendo "presiones" para agilizar las altas médicas y ha exigido la retirada "clara e inequívoca" de indicadores e incentivos ligados a estas bajas laborales.

ERC, Comuns y CUP

Las entidades del ámbito sanitario se han reunido este jueves en el Parlament con representantes de los grupos de ERC, Comuns y CUP. Los representantes de la salud esperaban que también asistiera el PSC, pero no ha sido así, hecho que Segura ha criticado durante la rueda de prensa. En la reunión, las organizaciones han preparado con los tres partidos un nuevo acuerdo para pedir la retirada de los "indicadores" de las bajas laborales. Los Comuns aseguraron este martes que el Govern estaba en "alerta roja" por esta cuestión, y supeditaron su apoyo a los presupuestos a un cambio de modelo.

Durante la comparecencia, la representante de las entidades del sector sanitario ha denunciado que el Govern tiene una "nula intención de diálogo y de colaboración" y ha reprochado que aún no se han podido reunir con Pané. De hecho, Segura ha añadido que les han cancelado la reunión prevista para el 20 de abril con el responsable de bajas laborales del CatSalut.

Segura ha aseverado que el discurso del Govern de que hay "muchas bajas largas” es un “relato falso". Además, la representante de las organizaciones sanitarias ha interpelado diractamente a la consellera: "Dice que no se trata de recortar bajas, sino de agilizar diagnósticos: es mentira, porque haría falta más inversión en la sanidad pública".

Las propuestas de las entidades

Entre las propuestas, las organizaciones sanitarias han reclamado hoy que se investigue y monitorice la precariedad laboral y su impacto en la salud. También han pedido más inspecciones laborales, así como servicios de prevención de riesgos “efectivos y específicos” en cada puesto de trabajo. Segura también ha reclamado que se instaure la baja corta autodeclarada.

Desde la sala de prensa del Parlament, han puesto sobre la mesa el papel de las mutuas y han cuestionado que sean necesarias: "Hay que eliminar su papel en las bajas comunes y transferir los recursos de las mutuas al sistema público y a la inspección de trabajo", han insistido.

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Según La Capçalera y FoCAP, sus reivindicaciones cuentan con el apoyo de CCOO, UGT, Metges de Catalunya, Intersindical, Catac-CTS, CGT, FTC-IAC e Infermeres de Catalunya.