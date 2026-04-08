Illa promete a los alcaldes apoyo político, económico y jurídico para construir "tanta vivienda como quepa" en sus municipios

"La Generalitat ha vuelto a los ayuntamientos", ha proclamado el president Salvador Illa para resumir cómo ha convertido en un asunto estratégico hacer partícipe a los municipios de la agenda del Govern. Lo ha hecho ante decenas de alcaldes y concejales durante la inauguración del primer Fòrum Municipalisme organizado por EL PERIÓDICO, un escenario desde el que les ha prometido un apoyo incondicional para afrontar el principal quebradero de cabeza que tienen en estos momentos los ciudadanos y, por ende, los responsables locales: el acceso a la vivienda. A todos ellos, el president les ha reclamado "coraje" para construir "tanta vivienda como quepa" en sus municipios y ha garantizado el amparo de la Generalitat a nivel político, jurídico y económico para hacerlo posible.

Aunque haya una pancarta quejándose, el Govern estará a vuestro lado Salvador Illa — President de la Generalitat

"Aunque haya una pancarta quejándose, el Govern estará a vuestro lado. Sois clave en esta misión de país", ha solemnizado Illa consciente del revuelo que ha generado su apuesta por "densificar" las ciudades para afrontar el reto de la vivienda accesible. De hecho, ha tomado prestado de la arquitecta jefe del Ayuntamiento de Barcelona, Maria Buhigas, el concepto "intensificación" si eso contribuye a generar más consenso. En todo caso, la filosofía es la misma: que se construya tanta vivienda como sea posible en los espacios disponibles para afrontar lo que ha definido como una auténtica "emergencia de país".

El president Salvador Illa, durante la inauguración del Fòrum Municipalisme / ZOWY VOETEN

El Govern ya ha definido 69 áreas prioritarias con planes urbanísticos por impulsar donde considera viable edificar más pisos bajo este criterio en el área metropolitana, además de tener en cartera una modificación de la ley de urbanismo para acortar los tiempos de construcción. "Tendemos la mano para activar, no para frenar; para planificar y ganar vivienda de forma sostenible, también para aplicar la ley y hacerla cumplir a todos y para proteger a los vecinos y no para especular", ha afirmado dejando la puerta a abierta a continuar legislando para tratar de poner coto al lucro con los pisos. De hecho, en las próximas semanas el Parlament afrontará la ley para limitar la compra especulativa. Para el president de la Generalitat, la vivienda, la convivencia y la educación son los tres pilares por los que los responsables públicos tienen que arremangarse para garantizar la cohesión social en los municipios, en estos momentos "amenazada" por el crecimiento de las desigualdades.

El reto de la cohesión social

No se trata, ha enfatizado el jefe de la Generalitat, de nada que los alcaldes no hayan hecho antes. Ha recordado que desde las primeras elecciones municipales tras la dictadura, en 1979, los ayuntamientos han sido el "motor" de la transformación de los municipios y de las garantías de convivencia. "Si hoy somos un país más cohesionado, es gracias a la vertebración que ejercen los ayuntamientos, a veces yendo más allá de sus propias competencias", ha reconocido. Y con esa convicción de que no se puede gobernar "a espaldas" del ámbito local, ha sacado pecho de estar destinando "más recursos que nunca" en los municipios.

Ha destacado, en este sentido, los 412 millones de euros de la resucitada ley de barrios que están siendo ya inyectados para recuperar zonas degradadas en una veintena de municipios. Pronto, ha apuntado, habrá la segunda convocatoria, inicialmente vinculada a la aprobación de los presupuestos. También la reducción de un 4% de los delitos en Catalunya desde que arrancó la legislatura gracias al aumento de la plantilla de Mossos y una concepción de la seguridad como "política progresista y social". Y ha destacado la inyección de 100 millones de euros que este martes aprobó el Govern para reformar escuelas antiguas, climatizarlas y retirar amianto.

El antídoto: "Generar confianza"

Se trata, ha concluido el president, de dedicarse a aquellos asuntos que generan certidumbre en la vida de los vecinos en un momento en el que las reglas del mundo están "trastocadas" y provocan "angustia". El antídoto a ello debe ser "generar confianza" en que las instituciones están ahí para atenderles. De hecho, ha tachado de "insoportables" el lenguaje y la actitud de dirigentes políticos como Donald Trump y ha llamado a que la "cordura" y el "entendimiento" se impongan a la política de que "el más fuerte hacer lo que quiere". Para él, esa batalla empieza en los municipios.

La presidenta de la Diputació de Barcelona y alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, durante su intervención en el Fòrum Municipalisme / JORDI OTIX

Ese mismo sendero discursivo ha seguido tejiendo la presidenta de la Diputació de Barcelona y alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, que ha situado el municipalismo como el primer parachoques ante los discursos "populistas y antidemocráticos" que agitan la "desafección" respecto a las instituciones. Hacerles frente, ha detallado, pasa por la acción de proximidad, por gobernar "escuchando y mirando a los ojos de la gente" y, por lo tanto, siendo "sensibles" a sus necesidades, que deben estar en el "centro" de la agenda de cada alcalde.

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Ahora más que nunca necesitamos fortalecer y recuperar los vínculos de confianza con nuestros vecinos Lluïsa Moret — Presidenta de la Diputació de Barcelona y alcaldesa de Sant Boi de Llobregat

En la medida en que se atajan esos "problemas reales", ha continuado, se genera "credibilidad y confianza" en los ayuntamientos. "Ahora más que nunca necesitamos fortalecer y recuperar los vínculos de confianza con nuestros vecinos", ha pedido apelando a recuperar el concepto de "comunidad" como escudo frente el ascenso de la extrema derecha. En un año, ha recordado, hay elecciones municipales, por lo que ha llamado a no sucumbir a las "lógicas electoralistas" y mantener firme la "esencia" del municipalismo.