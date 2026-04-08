Investigación parlamentaria
El PP duplica en el Senado la comisión de control a RTVE: "Cuando las dudas se acumulan, el control ordinario ya no basta"
El PSOE denuncia que los populares tratan de "amordazar" a los periodistas que trabajan en el ente público
Echa a andar en el Senado la séptima comisión de investigación de la legislatura, una sobre la gestión de RTVE. Además, con una peculiaridad, convivirá con la comisión mixta -Congreso y Senado- de control parlamentario de la Corporación RTVE y sus sociedades. El PP, con mayoría en la Cámara Alta, ha defendido la necesidad de este nuevo órgano ante "una acumulación de hechos graves que afectan a la credibilidad de RTVE, a su gestión y al mandato legal que le impone la ley".
Al margen de que el presidente del ente televisivo comparezca en la comisión mixta de manera mensura, respondiendo más de 20 preguntas en cada ocasión, los conservadores creen que las "dudas" sobre "su gestión, sus contenidos, sus decisiones directivas, sus contratos, sus procesos internos, oposiciones, bolsas, contrataciones y sobre el uso de fondos públicos" merece una investigación en profundidad. En concreto, la senadora Cristina Díaz ha denunciado que no existe pluralismo informativo, que se ha borrado la frontera entre información y opinión y que "la neutralidad se ha quedado en un simple postureo".
También ha hablado de situaciones "graves" en lo referente a los recursos económicos y financieros que "apuntan a administración deslealy otras actuaciones posiblemente fraudulentas" a la hora de contratar con productoras privadas. "Señorías, cuando los hechos se acumulan, el control ordinario ya no basta", ha dicho para justificar la duplicidad con la comisión ya existente.
Decisión "antidemocrática"
Justo la existencia de la comisión mixta de control parlamentario, activa desde 2006, le ha servido al senador del PSOE Alfonso Gil Invernon para denunciar lo "antidemocrático" de la propuesta de los populares. "Lo que creemos que ustedes quieren hacer es amordazar la opinión independiente de los profesionales que están en Radiotelevisión Española", ha lamentado. Así, ha augurado que la intención de los populares será atacar a David Broncano, a Silvia Intxaurrondo, a Jesús Cintora o a Xavier Fortes. "Es que atacan todo aquello que está siendo un triunfo incontestable", ha lamentado.
Gil Invernon también ha señalado a los populares que solo cuentan con el apoyo de Vox para esta comisión. Los socios del Ejecutivo se han opuesto. El senador del PNV Luis Jesús Uribe ha considerado que la iniciativa "desvirtual el objeto y las aspiraciones de las comisiones de investigación" y Eduard Pujol, de Junts, ha dicho que no tiene ningún sentido" porque solo se busca el "linchamiento" del presidente de RTVE José Pablo López.
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