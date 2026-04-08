Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TrumpIránBarcelonaBebé maltratadoBorrador RentaBebé maltratadoRenta 2025RodaliesElecciones AndalucíaModi
instagramlinkedin

Tribunales

El magistrado denunciado por el espionaje de Pegasus y Candiru insiste en que el Supremo valore su relación con el caso

La jueza de Barcelona anuló su imputación pero sigue ahondando en los hechos que los empresarios le atribuyen

Félix Azón, candidato a magistrado de lo Social del Tribunal Supremo, cuando era director general de la Guardia Civil

Félix Azón, candidato a magistrado de lo Social del Tribunal Supremo, cuando era director general de la Guardia Civil / Eduardo Parra

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El exdirector general de la Guardia Civil Félix Azón, hoy magistrado en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, no quedó conforme con la decisión de la juez de Barcelona de anular su imputación en la causa por presunto espionaje a empresarios con Pegasus y Candiru, lo que evitó la remisión de este asunto al alto tribunal.

El juez defiende su inocencia, y de hecho no impugna la nulidad de su imputación, pero cree --buscando un archivo definitivo de lo que pueda perjudicarle-- que la titular de la plaza de Instrucción número 2 de Barcelona debe remitir de todas formas el asunto al Supremo para que sus compañeros de la Sala de lo Penal se pronuncien definitivamente sobre él, dada su condición de aforado.

Según el escrito de su defensa, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la jueza Julia Tortosa al "separar al aforado del resto de querellados", le sitúa "en una situación de completa indefensión". Sin la remisión al Supremo, añade, "la resolución no produce efecto útil alguno respecto del aforado", siendo el Supremo "el único órgano que puede y debe conocer la causa".

"Aforamiento sobrevenido"

En su resolución inicial, la jueza de Barcelona aceptaba que carece de competencia sobre Azón al tratarse de un "aforamiento sobrevenido", dado que en el momento de los hechos a los que se refiere la querella contra él no ostentaba la condición de juez del Supremo. A juicio de Azón, sin embargo, la remisión del asunto al Supremo "no supone en absoluto modificar el auto, sino completarlo para que pueda surtir efectos".

La jueza imputó formalmente a principios del pasado mes de marzo a ex altos cargos del CNI y la Guardia Civil, además de a directivos de empresas tecnológicas israelíes por presuntos delitos de revelación de secretos y acceso ilegal a sistemas informáticos de personas del entorno independentista en relación con una querella presentada por la asociación de víctimas Sentinel Alliance.

Noticias relacionadas y más

Además de contra Azón, la querella se dirige contra su sucesora en la Dirección General de la Guardia Civil María Gámez (2020–2023); la exdirectora del CNI Paz Esteban; los fundadores y directivos de NSO Group Technologies Ltd (Shalev Hulio, Yuval Somekh) y sus filiales en Luxemburgo (Q Cyber Technologies y OSY Technologies); y los directivos de Saito Tech Ltd (Candiru) Eran Shorer, Yakov Weizman y Eitan Achlow, de cuya citación se resolverá más adelante, según apunta la jueza en su providencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral del corazón con una cirugía mínimamente invasiva
  2. Arabia Saudí y otras petrodictaduras del Golfo ayudarán a Paramount a hacerse con el control de Warner Bros.
  3. Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de hasta 700 días en las bajas laborales: 'Somos solo 470 en toda España
  4. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  5. Los inversores retiran dinero de los fondos por primera vez desde octubre de 2020 por temor a la guerra de Irán
  6. Los endocrinólogos alertan de hasta tres años de retraso en el diagnóstico de la 'enfermedad del cortisol
  7. Los expertos aconsejan entrenar la fuerza: 'Levantar pesas aumenta la calidad de vida en la tercera edad
  8. El Ventorro absuelve a Mazón

El gerente de Logirail niega indicaciones de Ábalos o Koldo sobre Claudia Montes y explica que empezó a trabajar cuando se le mejoraron las condiciones

El gerente de Logirail niega indicaciones de Ábalos o Koldo sobre Claudia Montes y explica que empezó a trabajar cuando se le mejoraron las condiciones

El autogobierno valenciano no tiene quien le escriba: Juristes Valencians denuncia el olvido del XX aniversario de la reforma del Estatut

El autogobierno valenciano no tiene quien le escriba: Juristes Valencians denuncia el olvido del XX aniversario de la reforma del Estatut

Illa promete a los alcaldes apoyo político, económico y jurídico para construir "tanta vivienda como quepa" en sus municipios

Illa promete a los alcaldes apoyo político, económico y jurídico para construir "tanta vivienda como quepa" en sus municipios

Junts rechaza la prórroga de los alquileres: "En vez de ayudar a los vulnerables, añade más vulnerables"

Junts rechaza la prórroga de los alquileres: "En vez de ayudar a los vulnerables, añade más vulnerables"

El magistrado denunciado por el espionaje de Pegasus y Candiru insiste en que el Supremo valore su relación con el caso

El magistrado denunciado por el espionaje de Pegasus y Candiru insiste en que el Supremo valore su relación con el caso

Llorca se atasca con los presupuestos más tardíos pese a su deseo de aprobarlos

Llorca se atasca con los presupuestos más tardíos pese a su deseo de aprobarlos

Estos son los trece diputados de la comisión que investigará el caso Baño en la Diputación de Alicante

Estos son los trece diputados de la comisión que investigará el caso Baño en la Diputación de Alicante

Dos exconsejeros (que ahora ocupan altos cargos) en el punto de mira y sindicatos mineros "muy vigilantes": a Barbón le toca asumir el demoledor informe sobre el descontrol público sobre las minas

Dos exconsejeros (que ahora ocupan altos cargos) en el punto de mira y sindicatos mineros "muy vigilantes": a Barbón le toca asumir el demoledor informe sobre el descontrol público sobre las minas