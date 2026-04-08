Junts rechaza la prórroga de los alquileres: "En vez de ayudar a los vulnerables, añade más vulnerables"

Junts votará en contra del decreto que prorroga los contratos de alquiler dos años y limita las subidas al 2%. A una semana para la votación en el Congreso de los Diputados, los posconvergentes dan por hecho su rechazo al texto aprobado por el Gobierno antes de Semana Santa para paliar las consecuencias de la guerra en Irán, ya que consideran que genera "más inseguridad jurídica" y reducen la oferta. "Hay que acabar con las moratorias y las prórrogas e intentar que la gente deje de ser vulnerable", ha afirmado el secretario general de la formación, Jordi Turull, que ha acusado al PSOE y Sumar de hacer políticas que "en vez de ayudar a los vulnerables, añaden más vulnerables".

Turull se ha expresado así durante una conferencia organizada por el Fòrum Europa, donde también ha pedido un "cambio radical" en las políticas de vivienda. "Están aplicando el 'Modelo de Colau', que te cae más simpático un ocupa que un propietario", ha rematado, al tiempo que ha acusado al Ejecutivo de "criminalizar al propietario" y de cargar el escudo social a las "espaldas de los propietarios". La apuesta del partido, que reclama por cambiar de arriba a abajo el decreto, es crear un "mecanismo automático" de pagos, que garantice el cobro del alquiler a los propietarios por parte del Estado. "Los problemas no se tienen suspender, se tienen que resolver", ha agregado.

Pero más allá de la inmediatez, el posconvergente también ha aprovechado la charla para desplegar la política económica que defiende el partido, y ha apostado por eliminar el impuesto de sucesiones o por deflactar el tramo autonómico del IRPF. El secretario general del partido, que ha vuelto a reclamar al president Salvador Illa que rectifique los presupuestos, ha acusado a la administración de estar "llenando su hucha", por el aumento de la recaudación impositiva por la inflación, mientras se "vacían" los bolsillos de la gente.

Preguntado, sin embargo, por si Junts estaría dispuesto a negociar las cuentas del Govern de la Generalitat, tras la retirada del proyecto por el rechazo de ERC, Turull ha cerrado la puerta a dicha posibilidad y ha cargado duramente contra Illa. "Si quiere un acuerdo con Junts tiene un camino: rectificar su sumisión a Madrid sus políticas al dictado de los Comuns, el inferno fiscal actual y la descatalinización", ha sostenido, al tiempo que ha afirmado que hoy Catalunya "paga un mal acuerdo de investidura".

No obstante, aunque ha acusado al Govern socialista de ser el ejecutivo con "menos personalidad y ambición de la historia", el dirigente de Junts ha descartado pedir elecciones anticipadas. En cambio, menos tajante ha sido en el caso del Congreso. Turull ha invitado al presidente Pedro Sánchez a hacer una "reflexión profunda" y a valorar sus "convicciones democráticas". "Tenemos una cúpula judicial que hace de poder legislativo y un ejecutivo que gobierno de espaldas al legislativo. Más que pedir elecciones, creo que hace falta una reflexión", ha rematado.

La conferencia también ha servido para dar algunas pistas más sobre el candidato del partido a las elecciones municipales de Barcelona previstas para el próximo año. Turull ha asegurado que se resolverá en "las próximas semanas", antes de "verano", y que la decisión la tomarán los afiliados del partido, aunque ha advertido que él, como secretario general, y Carles Puigdemont, como presidente, hará una "propuesta". Desde los asientos del Hotel Palace de Barcelona les escuchaban atentamente dos de los dirigentes que han levantado la mano para ser alcaldables, Josep Rius y Jordi Martí.

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