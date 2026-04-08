El Govern celebrará el Año Irla con una treintena de actos desde el sur de Francia hasta el Parlament

El Govern dedicará los próximos meses a conmemorar por todo el territorio catalán y el sur de Francia la figura del expresident republicano Josep Irla (1874-1958), pieza clave en la perseveración de la legitimidad de la Generalitat durante el franquismo, pues fue el jefe del Govern que accedió al cargo tras el asesinato de Lluís Companys y durante el periodo de la Guerra Civil, lo que lo obligó a ejercer en el exilio, en tierras francesas. "Fue la persona que en los momentos más difíciles sostuvo la institución, aunque quizás es el más desconocido de ese periodo porque no gobernó en el sentido literal un territorio, pero sí sostuvo una legitimidad", ha declarado el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, en la presentación de los actos de este Año Irla, en el Palau Robert, para rendir homenaje a su figura.

Irla fue concejal y alcalde de Sant Feliu de Guíxols (1906-1910), conseller de Governació (1933), presidente del Parlament (1938-1940) y posteriormente de la Generalitat (1938-1954), motivo por el cual los actos de conmemoración de los 150 años de su nacimiento se han articulado en colaboración con el Govern -a través del Departament de Justícia-, el Parlament, el consistorio de Sant Feliu de Guíxols y la Fundació Irla. Serán un total de 32 actividades que se alargarán hasta febrero de 2027 y que reúnen iniciativas culturales, educativas, institucionales, de participación ciudadana y de investigación y divulgación de su figura, con el objetivo de poner al expresident en el centro y dar a conocer su papel en la historia del siglo XX de Catalunya.

El papel del exilio

El encargado de organizar y pilotar todos los eventos es el comisario designado para ello, Jordi Gaitx, historiador que ha centrado su trayectoria investigadora en el republicanismo, la Guerra Civil y el exilio. "Es importante destacar el factor de su exilio; por eso se merece actividades por todo el territorio, también en el ámbito internacional", ha explicado en la misma presentación. De la treintena de eventos previstos destacan los seis institucionales -el primero ya se celebró en el Palau de la Generalitat el pasado marzo-, que tendrán lugar en Girona, Sant Feliu de Guíxols, el sur de Francia y el Parlament, para rendir homenaje a su etapa en el exilio, en la presidencia de la Cámara catalana y en la ciudad del Baix Empordà.

Más allá del ámbito institucional, la confección del Año Irla está pensada para llegar a un público más amplio, motivo por el cual se han diseñado actos también por el resto de Catalunya, como en las vegueries del Penedès, Alt Pirineu i Aran o Lleida, donde se celebrarán iniciativas para comparar la figura de Irla con la de otros republicanos ilustres de esos territorios, menos protagonistas en la vida del expresident. También hay una apuesta para dar a conocer la figura de Irla entre los más jóvenes, para quienes se prevén varias conferencias en colegios de secundaria de Girona y del Alt Empordà. "Queremos compaginar rigor con esta capacidad de llegar a públicos no especializados", ha resumido Gaitx.

Un gran grueso de los eventos estará centrado en la investigación y la divulgación de su figura, con conferencias y mesas redondas entre expertos, exposiciones itinerantes por Sant Feliu de Guíxols e, incluso, una musealización de la casa de Irla o una actualización del archivo documental del expresident, así como de su biografía. Todo ello con el foco en su ciudad natal -y que gobernó como alcalde-, de la mano de la colaboración del actual edil, Carles Motas, que ha celebrado la puesta en valor de su municipio en este Año Irla. "Es una oportunidad para Sant Feliu de Guíxols y para Girona para dar a conocer otros personajes importantes", ha afirmado, tras situar el "valor por el catalanismo, la democracia, la concordia y la acogida" como ejes vertebradores de su política, que ha pedido no olvidar.

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En ese sentido, Espadaler ha hecho un llamamiento a recordar la defensa de la democracia que Irla supo mantener incluso cuando "le tocó vivir los momentos más difíciles". "En un momento en que algunos quieren imponer que la democracia vino dada y que es eterna, es importante su figura para demostrar que no es así; ahora que determinados discursos pasan de las redes a nuestros parlamentos, la memoria democrática se entiende como una exigencia democrática", ha zanjado el conseller.