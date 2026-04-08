Ferraz no interferirá en las primarias del PSOE de Extremadura, pero prefiere a Sánchez Cotrina: "Está despertando mucha ilusión"

Los 9.366 militantes del PSOE de Extremadura elegirán el próximo sábado en primarias a su nuevo secretario general tras el batacazo electoral del pasado diciembre, cuando se hundieron en votos y escaños con el peor resultado de su historia en unas elecciones autonómicas. El anterior líder, Miguel Ángel Gallardo, imputado en el caso del supuesto enchufe del hermano de Pedro Sánchez, perdió más de 100.000 votos y 10 diputados (cayó de 28 a 18 parlamentarios) en la Asamblea de Extremadura.

Finalmente, solo quedan dos candidatos en liza para sacar a la formación de la peor crisis de su historia: el cacereño Álvaro Sánchez Cotrina, alcalde de la pequeña localidad de Salorino (522 habitantes), y Soraya Vega, ex portavoz del PSOE en el Parlamento autonómico. Las fuerzas, según fuentes del PSOE extremeño, parecen igualadas, aunque varias fuentes decantan más la balanza a favor de Vega. La dirección federal, que rechaza intervenir y no ha querido apoyar a ninguno de los dos públicamente, sí tiene favorito, como ha podido saber este diario: Álvaro Sánchez Cotrina.

Ferraz trató en primer lugar de lanzar una "candidatura de unidad", pero fue imposible en una federación muy dividida. Cuando lo constataron, la dirección federal apostó en principio por "una mujer", según expusieron fuentes de la dirección cuando comenzó el proceso. Entonces, anunció su candidatura la expresidenta de la Asamblea Blanca Martín, que fue considerada la candidata de Ferraz. Martín, sin embargo, no consiguió los avales suficientes, se retiró y pasó a apoyar públicamente a Sánchez Cotrina.

Tándem con Blanca Martín

Fuentes de la dirección siguen apostando por que los nuevos liderazgos autonómicos sean femeninos, como ya ocurre en Andalucía, Aragón, la Comunidad Valenciana o Baleares, entre otros. Pero en el caso extremeño ahora ya se decantan, aunque no públicamente, por el alcalde de Salorino. En Ferraz destacan en conversación con El Periódico que "Álvaro está despertando mucha ilusión y eso es lo que necesita el partido". Además, ahora hace "un buen tándem" con Blanca Martín, según un destacado dirigente federal consultado por este diario.

Aun así, la última palabra la tienen los militantes extremeños. Sánchez Cotrina se convertiría en el primer secretario general del PSOE de Extremadura de la provincia de Cáceres. Del total de militantes extremeños, en torno al 63% son de Badajoz y el 37% de Cáceres, provincia donde el regidor tiene garantizado un triunfo claro, según fuentes socialistas.

La clave, por tanto, estará en el resultado de la provincia de Badajoz, donde también tiene importantes apoyos, como el del alcalde de Mérida, la capital regional, Antonio Rodríguez Osuna. Pero no es su único respaldo en la provincia. El alcalde de Olivenza, la localidad del expresidente fallecido Guillermo Fernández Vara, también le ha mostrado su respaldo. Al igual que la propia Blanca Martín, que es diputada autonómica por Badajoz.

Soraya Vega, por su parte, fue la portavoz de Miguel Ángel Gallardo en la Asamblea de Extremadura entre 2023 y 2024 y es considerada una persona del equipo del exlíder extremeño. Parte del antiguo aparato regional y alcaldes y dirigentes próximos al exsecretario general también la respaldan, con lo que tiene un importante respaldo orgánico regional.

La peor crisis de su historia

El partido en Extremadura vive inmerso en la peor crisis de su historia, por lo que el nuevo secretario general tendrá ante sí una tarea muy compleja. Las del 11 de abril serán las terceras primarias socialistas en tres años. El PSOE, tras gobernar la región durante décadas, sufrió su peor varapalo electoral hace solo cinco meses. Además, la mala relación entre la candidata del PP, María Guardiola, y los dirigentes regionales de Vox, que todavía no han alcanzado un acuerdo de gobierno, hace incluso posible que vuelva a haber elecciones en un escaso periodo de tiempo. En este momento, la fecha límite para que la presidenta en funciones logre el respaldo de la ultraderecha y no haya otras elecciones autonómicas es el 4 de mayo. PP, Vox y también el PSOE dan por hecho que habrá acuerdo en la derecha.

Pero aunque así fuera, fuentes políticas de la comunidad consideran que ese Gobierno sería frágil y no descartan que pueda romperse, dando lugar a unas elecciones anticipadas en uno o dos años, con lo que el puesto de secretario general del PSOE y líder de la oposición es clave. Los partidarios de Sánchez Cotrina explican que tiene "una capacidad extraordinaria de conectar con la gente". Y que en poco tiempo puede "devolver la ilusión a los militantes y a los simpatizantes del PSOE", algo esencial para impulsar la recuperación de la formación históricamente liderada por Juan Carlos Rodríguez Ibarra primero y por el fallecido Guillermo Fernández Vara después.

El PSOE teme que el vencedor lo sea con una corta ventaja sobre el segundo, con lo que las heridas abiertas no se cerrarían con facilidad a solo un año de las elecciones municipales, en las que los socialistas podrían llevarse otro revolcón y perder incluso las dos diputaciones que ahora gobiernan.