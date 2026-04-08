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Feijóo se compromete a dejar la Presidencia en su primer año si no hay una bajada general de impuestos

Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura del acto Pagas más, recibes menos; contra el infierno fiscal del Gobierno de Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura del acto Pagas más, recibes menos; contra el infierno fiscal del Gobierno de Sánchez. / José Luis Roca

Mariano Alonso Freire

Mariano Alonso Freire

Madrid
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El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, se comprometió este miércoles en un acto en Madrid a bajar los impuestos de manera tajante si llega al Gobierno. E incluso expresó su firme compromiso de abandonar la Presidencia el primer año si no logra "que no se paguen tantos impuestos", como en la actualidad, donde según cifró el Gobierno de Pedro Sánchez ha creado hasta cien nuevos tributos. "Si no se cumple eso dejaré de ser presidente, doy mi palabra, y hasta el momento siempre he cumplido mi palabra", afirmó, fuertemente ovacionado por los asistentes al acto organizado por el PP con distintos representantes de la sociedad civil.

Noticia en elaboración.

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