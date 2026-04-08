El 12 de mayo en Yuste
El Comité Europeo de las Regiones recibirá el XIX Premio Carlos V de manos del Rey Felipe VI
La presidenta de este organismo, Kata Tütto, y el copresidente y jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, recogerán el galardón en una ceremonia en el monasterio de San Jerónimo
El Comité Europeo de las Regiones recibirá el XIX Premio Europeo Carlos V en una ceremonia que se celebrará el próximo 12 de mayo en el Monasterio de Yuste. El Rey Felipe VI entregará los galardones a la presidenta de este organismo, Kata Tütto, y al copresidente del comité y presidente de Andalucía, Juanma Moreno.
La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha dado a conocer en rueda de prensa este miércoles el fallo dle premio en su decimonovena edición. "En tiempos de polarización y de complejidad política, el Comité de las Regionesl ha sabido promover el diálogo, el entendimiento, la cooperación entre realidades muy diversas", ha destacado.
Elegidos por los cuidadanos
Guardiola ha recordado que los miembros del Comité Europeo de las Regiones son elegidos por los ciudadanos, ya que son alcaldes, presidentes autonómicos, responsables locales, responsables regionales que "conocen de primera mano las necesidades de los ciudadanos", por lo que otorgar el Premio Carlos V a este organismo reivindica que las regiones no son "la periferia de Europa", sino una "parte esencial de su núcleo".
Por todo ello, a su juicio conceder este premio es "afirmar que la cohesión económica, social y territorial no es un principio abstracto, sino un verdadero compromiso con la igualdad de oportunidades", ha señalado la presidenta extremeña en funciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral del corazón con una cirugía mínimamente invasiva
- Arabia Saudí y otras petrodictaduras del Golfo ayudarán a Paramount a hacerse con el control de Warner Bros.
- Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de hasta 700 días en las bajas laborales: 'Somos solo 470 en toda España
- Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
- Los inversores retiran dinero de los fondos por primera vez desde octubre de 2020 por temor a la guerra de Irán
- Los endocrinólogos alertan de hasta tres años de retraso en el diagnóstico de la 'enfermedad del cortisol
- Los expertos aconsejan entrenar la fuerza: 'Levantar pesas aumenta la calidad de vida en la tercera edad
- El Ventorro absuelve a Mazón