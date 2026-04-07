La tensión se dispara en Cádiz, Almería y Córdoba por las listas del PSOE andaluz

María Jesús Montero vive su primera prueba de fuego como secretaria general del PSOE andaluz y candidata a la Junta de Andalucía: la elaboración de las listas electorales para el próximo 17 de mayo. El poder interno de quien ha sido una de las mujeres con más galones en el Gobierno de Pedro Sánchez no está en cuestión pero componer el puzle de las candidaturas siempre es un campo de minas y que haya paz interna es imprescindible para que todo el mundo se ponga a trabajar con ganas en la campaña electoral.

El foco de la tensión se ciñe a tres provincias, Almería, Cádiz y Córdoba. Las razones de que estas provincias sean un polvorín tienen diferentes nombres propios pero una máxima en común: hay poco sitio y todos empujan para no perder sus posiciones. Cuando el panorama electoral es boyante, como en el PP andaluz, con Junta, alcaldías, diputaciones y buenos pronósticos en las encuestas, sobran sillones y encontrar acomodo para todos es más fácil. Cuando el espacio se achica, empiezan los empujones.

Con una manera particular, dejando que los conflictos se alarguen antes de meter mano y cortar de raíz los enfrentamientos internos, el secretario de Organización del PSOE-A, Paco Rodríguez, también alcalde de Dos Hermanas, ha tocado a rebato con una advertencia a los ocho secretarios provinciales. No quiere que al Comité Director del próximo viernes, que ratificará las candidaturas antes de que se inscriban ante la Junta Electoral, se llegue con las provincias abiertas en canal. En el congreso regional logró imponer la paz en todas las provincias salvo Cádiz y Jaén. Ahora se le complica la orden de unidad en Cádiz, de nuevo, nunca falla, Córdoba y Almería, dos lugares que sellaron la paz en sus cónclaves internos de hace un año pero donde se demuestra que es esas treguas eran de gran fragilidad.

Cierre de filas

Este martes la candidata Montero participa en un desayuno del "Fórum Europa. Tribuna Andalucía'", en el que será presentado por la exdiputada y eurodiputada del PSOE Carmen Romero. Se espera un gran desembarco en Sevilla de sus lugartenientes en las provincias y se ha pedido que arropen a socialista para exhibir una unidad interna que se está resquebrajando. La orden es minimizar las tensiones.

En Cádiz, el secretario general Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque, no quiere ir en las listas pero veta a Fernando López Aguilar, enemigo interno en la provincia y figura relevante en el equipo regional de Montero, que llegó a tomar posesión de un escaño en el Parlamento andaluz en junio de 2025, tras la salida de Rafa Márquez, de la dirección de Juan Espadas. Ruiz Boix ganó su congreso provincial por la mínima pero no cede ante la inclusión de Nando López, que pide expresamente Montero. "En Cádiz no sabremos lo que pasará hasta el último minuto", insisten desde esta provincia, dejando claro que cabe la posibilidad de que la dirección regional imponga su nombre en el último momento y en la antesala del Comité Director. "La secretaria general tiene manos libres", avisan en su equipo. "Quedan muchos viajes, muchas conversaciones y muchos cambios", agregan. El PSOE de Cádiz se confirma como el más correoso. El candidato de Ruiz Boix es Juan Cornejo, hijo de quien fue número dos del PSOE de Susana Díaz.

Los 'susanistas'

En Almería se ha abierto una guerra interna que ha sorprendido en Sevilla. Rodrigo Sánchez Haro, exconsejero de Agricultura en el gobierno de Susana Díaz y exdiputado andaluz, quiere ir en las listas y se ha trabajado la provincia, a espaldas de la dirección almeriense, para cosechar apoyos internos. Desde la dirección andaluza hay un pacto no escrito con Díaz para que se incluyan nombres de la corriente susanista y ven con buenos ojos que Sánchez Haro vaya en la candidatura. No lo valora así la dirección provincial que lidera José María Martín, subdelegado del Gobierno en Almería, con José Nicolas Ayala como secretario de Organización, que apuestan por una renovación en las listas y orillan ese nombre. Ambos suenan en las listas almerienses y el pulso se está enconando.

Rafi Crespín, secretaria general del PSOE de Córdoba, encabezará la lista por esta provincia y esa decisión ha conseguido reunir en su contra a todas las familias que integran un maltrecho partido cordobés, que está muy tocado internamente y que acusa una grave debilidad electoral, según coinciden todos los sondeos. Capitaneando todas las corrientes contra Crespín está la diputada Isabel Ambrosio, exalcadesa de Córdoba, que en 2022 encabezó la candidatura.

Paz en Jaén

Hay paz en Jaén, donde el secretario general, Juan Latorre, alcalde de Arjona, ha jugado las cartas internas de forma inteligente y con generosidad, coinciden varias voces del partido. El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, es el elegido para encabezar la candidatura. Aunque su preferencia sigue siendo el Senado asumirá el encargo que le haga su secretario general. La número dos será Ángeles Férriz, una de las diputadas más potentes del actual grupo parlamentario socialista, que se enfrentó a Latorre en las primarias por la dirección del PSOE jiennense en marzo de 2025. Las listas lejos de reabrir esa división, quizás la más ruidosa, junto a Cádiz, de todas las que se vivieron tras el congreso regional que ratificó a Montero como líder en Andalucía, han servido para coser. Si finalmente Paco Reyes no encabeza la candidatura, lo que le obligaría a dimitir al frente de la Diputación de Jaén donde Latorre le tomaría el relevo, el número uno por Jaén será el secretario de organización y actual diputado andaluz Víctor Manuel Torres, aunque también está en liza el diputado nacional y exnúmero dos de Ferraz Juanfran Serrano.

En Granada hay poco ruido interno y se da por sentado que el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, será el número 1. En Huelva, liderará la candidatura al Parlamento andaluz la vicesecretaria general, María Márquez, y se da por hecho que Mario Jiménez será el número dos, en una entente cordial que ha evitado más incendios internos en una provincia que está muy débil electoralmente.

En Málaga, Josele Aguilar, secretario general del partido en la provincia y diputado andaluz, se perfila como número uno y negocia un acuerdo con Dani Pérez su antecesor en ese cargo y actual portavoz municipal socialista, lo que serviría para renovar la candidatura a la alcaldía de la capital malagueña. Desde la dirección andaluza se da por hecho que ese pacto se sellará.

El pulso sordo de Sevilla

En Sevilla, el secretario general, Javier Fernández, alcalde de La Rinconada y presidente de la Diputación, solo tiene una complicación en la elaboración de las listas: qué puesto se le da Verónica Pérez, uno de los nombres más vinculados al susanismo que volvió al Parlamento andaluz tras la renuncia de Juan Espadas y que simboliza el pacto de no agresión con Susana Díaz, que tiene diálogo directo abierto con Montero y con Paco Rodríguez. No debe ir después del cinco, el último puesto que sacó el PSOE en 2022. A partir de ahí, la paz estaría rota. Encabeza la candidatura María Jesús Montero y su número dos será Rafael Recio. Irán también Encarnación Martínez, nombre de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, y Alejandro Moyano, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE andaluz, pero no se han cerrado las posiciones.

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Las listas deben ser cremallera, alternar hombre y mujer, lo que condiciona además la composición de las candidaturas. Tras la celebración de las Asambleas Locales, el lunes y martes, el miércoles las listas se votarán en las ejecutivas provinciales, se remitirán a la ejecutiva regional el jueves y se ratificarán en Comité Director el viernes. Estos días el PSOE andaluz será un hervidero y Montero necesita que esta batalla se salde sin víctimas para que nadie esté de brazos caídos en una campaña que va a ser dura y decisiva para movilizar voto y no caer del último suelo de 2022, los 30 diputados. "Lo normal es que en todas las provincias haya un poco de todo para que todo el mundo se sienta cómodo, al menos lo máximo posible", avisan en la dirección del PSOE-A. En eso están enfrascados.