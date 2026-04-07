Los partidos alegan "problemas técnicos" en la web del Parlament para publicar las reuniones con lobis y piden "más facilidades"

Los grupos parlamentarios han hecho un llamamiento para pedir que se "agilice el procedimiento" para hacer públicas en las agendas las reuniones que mantienen los diputados con los lobis en el Parlament, después de que EL PERIÓDICO publicara que solo uno de cada tres parlamentarios ha registrado al menos una reunión con grupos de interés desde que arrancó la legislatura en agosto de 2024. Todos los partidos del Parlament -salvo Vox y Aliança Catalana- han reconocido que "falta transparencia" en este ámbito, aunque han mostrado posturas dispares a la hora de asumir responsabilidades sobre una cuestión de obligado cumplimiento.

PSC, ERC y Comuns han reclamado un "sistema para agendar reuniones más operativo" que facilite a los diputados anotar estas citas y resolver algunos "problemas técnicos". La portavoz republicana, Ester Capella, ha propuesto, por ejemplo, que sería positivo contar con una "sincronización" automática entre las agendas de los teléfonos móviles de los diputados y el registro público de la web donde se publican las reuniones. "Hace tiempo que reclamamos que el sistema sea más fácil. Nos encontramos con dificultades, en el sentido de que implica trabajo adicional para que las agendas sean 100% públicas", ha explicado en una rueda de prensa en el Parlament este martes.

Elena Díaz, portavoz del grupo parlamentario del PSC. / ACN

Una "revisión" de los mecanismos

No obstante, la portavoz de ERC ha asegurado que su formación apuesta por que el hemiciclo sea lo "más transparente posible" y ha recordado que "todas las visitas" a la Cámara catalana tienen trazabilidad, ya que requieren una "autorización". Por parte del PSC, la portavoz Elena Díaz ha pedido una "revisión" de los mecanismos para publicar las reuniones, así como las "modificaciones técnicas necesarias" para facilitar el proceso. Díaz, que es una de las parlamentarias que más reuniones ha registrado de forma pública, ha explicado que, por ejemplo, no se puede introducir una cita en el registro si el diputado no se encuentra en el edificio del Parlament, lo que añade complejidad.

Los Comuns han señalado otra dificultad que, a su juicio, entorpece el procedimiento obligatorio: que los lobis deben estar inscritos en el registro de grupos de interés para poder dar trazabilidad a las citas. Actualmente hay 478 inscritos en el Parlament, aunque en el registro de la Generalitat superan los 4.000. "Es bueno que haya máxima transparencia, pero hay que hacerlo más sencillo", ha afirmado David Cid, portavoz de los Comuns en la Cámara catalana, quien ha recordado que los grupos más pequeños -como el suyo, con seis diputados- mantienen menos reuniones con grupos de interés. También ha apuntado que su partido no recibe demasiadas "demandas" de citas de estos lobis.

Salvador Vergés, portavoz de Junts. / ACN

Junts y PP, sin embargo, han evitado valorar la operatividad del sistema y han apelado a la "autocrítica" para que todos los grupos parlamentarios sean "más transparentes" en sus agendas. "Somos el grupo parlamentario que mejor hace el trabajo; lo que hace falta es trabajar, informar, hacer los deberes y hacerlo con transparencia", ha declarado el portavoz posconvergente, Salvador Vergés. Sus diputados han registrado 192 de las 255 reuniones públicas entre parlamentarios y lobis desde el inicio de la legislatura. Por parte del PP, el portavoz Juan Fernández ha reclamado más autocrítica para "regular" las reuniones y garantizar su "cumplimiento".

Vox asume que son "chorradas"

Quienes sí han asegurado que no cambiarán su dinámica son los diputados de Vox, que no han publicitado ninguna reunión en este tiempo. El portavoz Joan Garriga ha calificado estas exigencias de "chorradas" y "tonterías" que no "aportan nada", y ha defendido que no existe "base legal" para obligar a los parlamentarios a rendir cuentas sobre sus encuentros con grupos de interés. Sin embargo, tanto el reglamento del Parlament como el código de conducta son claros al establecer que es responsabilidad de cada diputado llevar un registro quincenal de sus reuniones con lobis. En caso de incumplimiento, se prevén sanciones, aunque nunca se ha impuesto una.

Joan Garriga, portavoz de Vox. / ACN

De hecho, EL PERIÓDICO también ha publicado que los letrados del Parlament, en un informe de 2024, recomendaban que la Mesa fuera más exigente en este ámbito, incluso reformando el reglamento para otorgar rango de ley al código de conducta. Por ahora, ninguno de los partidos que se han pronunciado sobre la cuestión apuesta por impulsar una reforma en esa dirección. De momento, se limitan a pedir "más facilidades" y fuentes del Parlament aseguran que lo estudiarán.

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Más allá de si el sistema puede tener mejoras, se trata de una obligación recogida en el código de conducta de la institución desde 2016, que da cumplimiento a las exigencias de la ley de transparencia de 2014, así como a las directrices europeas que reclaman trazabilidad en las relaciones entre los responsables públicos y los grupos de interés que influyen en la elaboración de normas. Aunque se trata de una asignatura pendiente año tras año, todavía no se ha conseguido resolver en el Parlament, como tampoco ocurre en el Congreso.