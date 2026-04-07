El Parlament apela a la "autonomía y costumbre" para recurrir la sentencia que le obliga a colgar la bandera española en su fachada

El Parlament ha presentado un recurso de reposición ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para pedir que no se apliquen las medidas cautelares que le obligan a colgar la bandera española en su fachada. La decisión llega después de que la entidad Impulso Ciudadano, liderada por el exdiputado de Ciutadans José Domingo, interpusiera la demanda.

El TSJC estimó parcialmente la petición cautelar y ordenó, mediante una notificación dirigida a la Mesa, que la bandera española se exhiba de forma "inminente y permanente". El escrito llegó la semana pasada a los miembros del órgano rector, que ya entonces acordaron recurrir la resolución al considerar que no existe ningún incumplimiento de la normativa de símbolos, como sostiene el tribunal. Tras analizar el caso, los servicios jurídicos de la Cámara han formalizado esta semana el recurso.

El Parlament defiende que desde 1981 mantiene el mismo criterio: colgar las banderas catalana y española en la fachada únicamente los días de pleno, como forma de anunciar a la ciudadanía la celebración de la sesión plenaria. Se trata, argumenta, de una práctica consolidada y de "costumbre" que no es discriminatoria y que fue ratificada por un acuerdo de la Mesa en 2009, según comentan fuentes parlamentarias. Además alegan que Catalunya tiene "autonomía" para poder interpretar y aplicar la ley de simbología, como lleva haciendo en los últimos 40 años.

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Frente a ello, la Cámara catalana cuestiona que el tribunal base su decisión en una "vía de hecho" para imponer la exhibición permanente de ambas banderas. Por ello, solicita que no se apliquen las medidas cautelares y, en caso de que se mantengan, no descarta presentar un recurso de casación.