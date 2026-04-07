Solo uno de cada tres diputados publica las reuniones con lobbies en el Parlament

La patronal PIMEC anunció en mayo del año pasado que empezaría una ronda de contactos con los grupos parlamentarios catalanes para exponer sus peticiones en la reforma de la ley de comercio que se acabó aprobando unos meses más tarde, concretamente en diciembre. Sin embargo, no consta en el Portal de Transparencia del Parlament que ningún grupo parlamentario se haya citado con la patronal desde el inicio de esta legislatura, según ha podido comprobar EL PERIÓDICO.

El caso no es un hecho aislado. Es, más bien, un ejemplo nítido de una práctica habitual en Catalunya, pero también en el resto del Estado. Las reuniones de los diputados con grupos de interés no siempre quedan reflejadas en sus agendas públicas pese a que están obligados a hacerlo. En el Parlament, solo uno de cada tres diputados anota sus citas con los lobbies en su agenda pública. La normativa, en cualquier caso, es clara y queda recogida en el artículo 222 del reglamento, donde se establece que se deben hacer públicos los contactos que estas entidades mantienen con diputados, asesores y funcionarios.

El Código de Conducta remata la obligación en su artículo 9, donde indica que los parlamentarios deben publicar en el Portal de Transparencia su agenda de reuniones, contactos y audiencias con cualquier persona, entidad u organización que tenga la condición de grupo de interés y pueda influir en la tramitación de iniciativas parlamentarias o en el ejercicio del derecho a voto. Esa agenda, añade el texto, debe estar actualizada y publicarse como mínimo cada quince días. El presidente de la Cámara, Josep Rull, recordó recientemente a los diputados la necesidad de cumplir con esta obligación legal, según explican a este diario personas conocedoras del asunto.

El incumplimiento no es menor en términos formales. El propio código ético lo incluye en el capítulo de infracciones graves y prevé sanciones que van desde la amonestación pública hasta una multa de entre 600 y 12.000 euros. Pese a ello, el mecanismo ha sido históricamente ineficaz, como reconocen fuentes parlamentarias. La obligación se incorporó hace una década para alinearse con las exigencias europeas, pero años después sigue sin aplicarse con contundencia. No consta ninguna sanción en todo este tiempo y, como ya ha explicado EL PERIÓDICO, incluso los servicios jurídicos del Parlament han planteado la necesidad de reforzar y clarificar cómo se debe hacer cumplir.

Un incumplimiento coral

El Portal de Transparencia de esta legislatura, desde el 8 de agosto de 2024 hasta el 27 de marzo de 2026, retrata la dimensión del problema. Solo el 33% de los diputados ha publicado al menos una cita con grupos de interés en su agenda pública. En total constan 255 reuniones, de las cuales 192 corresponden a diputados de Junts, el partido que más encuentros ha mantenido con lobbies o, como mínimo, el que ha sido más transparente al registrarlos. Le sigue el PSC, con 48 reuniones, y ERC, con 19. PPC, Comuns y CUP han reportado solo dos encuentros, mientras que Vox y Aliança Catalana no han declarado ninguno.

La responsabilidad de publicar esas citas recae en cada diputado, de manera individual. En el caso de Junts, el 75% de sus parlamentarios ha anotado al menos un encuentro con lobbies. En el PSC lo ha hecho el 23% y en ERC, casi la mitad, con Irene Aragonès como la diputada que más reuniones ha declarado, con seis. Cabe decir que tanto los socialistas como los posconvergentes son los partidos que más diputados tienen en sus filas, con 42 y 35 respectivamente, por lo que es lógico que acaparen el mayor número de reuniones. Les sigue ERC, con 20 parlamentarios; el PPC, con 15, y Vox, con 11. Los Comuns tienen seis, la CUP cuatro y Aliança Catalana dos.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Reuniones de grupos parlamentarios con lobbies del 8 de agosto de 2024 al 8 de febrero de 2026

De todos ellos, los cuatro parlamentarios que más veces han hecho públicos sus encuentros son Jordi Fàbrega e Isaac Padrós, con 23 y 22 respectivamente, ambos de Junts; la portavoz del PSC, Elena Díaz, con 20; y la también posconvergente Ennatu Domingo, con 14. De los diez diputados con más citas -o más "transparentes"-, nueve son de Junts y uno del PSC. En el caso socialista, fuentes parlamentarias apuntan que parte de las reuniones con lobbies se canalizan desde el Govern, que sí hace públicas sus citas en los portales de la Generalitat, lo que influye en la fotografía final. Sus altos cargos están obligados a ello por la ley de transparencia de 2014.

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En cuanto a los grupos de interés que más aparecen registrados como visitantes habituales del Parlament, destacan Dincat, la Unió de Pagesos, Plataforma per la Llengua, PINCat -Plataforma d'Infància de Catalunya-, la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) y la Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (FEDAIA). En total, en el registro del Parlament, aparecen inscritos 478 lobbies.