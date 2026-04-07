El Parlament acelera para reformar la ley de eutanasia y acortar los plazos tras el caso de Noelia Castillo

El Parlament ha iniciado el trámite para pedir al Congreso una modificación de la ley de eutanasia, aprobada en 2021, con el objetivo de acortar los plazos de las impugnaciones judiciales que pueden frenar el acceso a la muerte digna. La Cámara catalana ha acordado acelerar la proposición de ley impulsada por PSC, Comuns, ERC, Junts y la CUP, que plantea que estos procedimientos se resuelvan en un máximo de 20 días.

El objetivo es evitar casos como el de Noelia Castillo, que recibió la eutanasia hace dos semanas tras un periplo judicial de 20 meses por los recursos presentados por su padre, asesorado por Abogados Cristianos. El próximo pleno, previsto para la semana que viene, deberá decidir si la iniciativa se tramita por lectura única, un mecanismo que acorta los plazos parlamentarios. Al tratarse de una ley estatal, el texto deberá remitirse al Congreso y será en esa cámara donde se necesita luz verde para prosperar.

Si en el próximo pleno se acuerda por mayoría la lectura única, como prevén los grupos impulsores, que cuentan con mayoría, la proposición solo tendrá que superar una última votación en el Parlament antes de iniciar su tramitación en la Cámara baja, donde se deberán trasladar diputados del Parlament para defender la reforma.

PP y Vox, junto a Aliança Catalana, se han desmarcado de esta iniciativa y han cuestionado -cuando no criticado- la ley estatal de eutanasia a raíz del caso de Noelia. Lo han hecho pese a que la joven contó con el aval de todas las instancias judiciales, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que rechazó el recurso presentado por su padre.

Ambos partidos, con representación en el Congreso, ya votaron en contra de esta norma en 2021, cuando el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, estaba al frente del Ministerio de Sanidad. Recientemente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado impulsar una "ley de paliativos, protección física y apoyo psicológico", al considerar que con el marco legal vigente el Estado “ofrece la eutanasia como única opción”.

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Sin embargo, la ley actual -que ahora se pretende reformar desde el Parlament- obliga a informar al paciente de todas las alternativas, incluidos los cuidados paliativos, y establece un procedimiento garantista con varias evaluaciones médicas independientes. Además, diversas comunidades autónomas ya tienen su propia ley de cuidados paliativos en vigor.