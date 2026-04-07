En el Congreso
Junts se queja del traslado de una treintena de inmigrantes a Figueres y acusa al Gobierno de "opacidad"
Jordi Masquef, alcalde de Figueres (Junts): "Las regularizaciones extraordinarias de migrantes generan un efecto llamada"
Figueres da de baja del padrón municipal a 872 personas tras detectar irregularidades
Junts ha llevado al Congreso la queja del alcalde de Figueres por el traslado de una treintena de migrantes a un hotel de la ciudad. El grupo parlamentario liderado por Míriam Nogueras ha registrado una batería de hasta 20 preguntas en la Cámara baja sobre la cuestión. En el escrito también se acusa al Gobierno de "opacidad" y denuncian que la llegada de este grupo de migrantes el pasado 1 de abril se produjo "ante la absoluta falta de información y el desconocimiento" del Ayuntamiento.
Los posconvergentes exigen saber cuál es la condición de estas personas y si son o no solicitantes de asilo, pero también reclaman datos económicos sobre "quién se hace cargo del alojamiento en un hotel" o "cuánto dinero se destina diariamente a cubrir sus necesidades". Además, piden conocer "qué recursos se han previsto (sanidad, servicios sociales, seguridad) para atenderlas", y si está prevista financiación adicional para el municipio para "afrontar un aumento de la demanda de algunos servicios". Asimismo, reclaman conocer "quién ha tomado la decisión" de trasladarlos a Figueres y "cuáles son los criterios que la han motivado".
El partido liderado por Carles Puigdemont también quiere conocer si se trata de una medida "puntual" o forma parte "de un plan más amplio de redistribución de migrantes". Más allá de este caso, la formación reclama conocer "el número de personas trasladadas desde otros puntos del Estado a Catalunya", información que pide detallada por "meses" desde el inicio de la legislatura, y también cuáles son los municipios catalanes que han recibido más migrantes.
Junts, que desde el inicio de la legislatura pide que las competencias en inmigración sean delegadas a la Generalitat, ha denunciado en más de una ocasión un supuesto plan del Gobierno para trasladar más inmigrantes a Catalunya. El alcalde de Figueres, Jordi Masquef, es uno de los dirigentes posconvergentes que más ha levantado la voz para reclamar una limitación de las llegadas. En una entrevista publicada por EL PERIÓDICO el pasado lunes, Masquef acusó al Gobierno de generar un "efecto llamada" con la regularización masiva de migrantes.
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