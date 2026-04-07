El Govern de Illa defiende que el traslado del 'Guernica' a Euskadi es un "deber democrático"

El Govern de la Generalitat cierra filas con el del País Vasco y defiende que el traslado temporal del 'Guernica' de Pablo Picasso a Bilbao con motivo del 90 aniversario del bombardeo es un "deber democrático" que debe ser atendido. "Tiene todo el sentido cultural", ha defendido la portavoz del Executiu, Sílvia Paneque, sobre la obra que representa el horror de la Guerra Civil en España y que aloja el museo Reina Sofía de Madrid.

El ejecutivo catalán no solo ha apoyado la reivindicación vasca, sino que ha reclamado al resto de autonomías que atiendan "con respeto y educación", teniendo en cuenta la "pluralidad y la diversidad" que hay en el Estado, las demandas que hagan los dirigentes territoriales. Se trata de todo un dardo a la reacción de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que ha tachado de "ciegas, absurdas y catetas" las peticiones del PNV y que ha rechazado el traslado de la obra alegando que podría sufrir daños.

Noticias relacionadas

"Escuchamos del PP expresiones que no se corresponden a una educación mínima y de respeto a otros representantes legítimamente escogidos", ha espetado la portavoz del Govern. Paneque ha hecho referencia también a la situación de las obras de Sixena que la justicia ha ordenado que sean trasladadas a Aragón pese a que los informes del MNAC advierten de que pueden sufrir daños si se ejecuta. "Confiamos en los informes que no recomiendan el traslado", se ha limitado a asegurar sobre este asunto de compleja gestión para la Generalitat.