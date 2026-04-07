El Govern sostiene que la negociación de los presupuestos con ERC está desvinculada de concesiones competenciales

"Hemos empezado a trabajar en partidas presupuestarias concretas". Así ha anunciado el Govern la nueva fase de negociación con ERC para tratar de cerrar un acuerdo, un propósito para el que se han creado grupos temáticos para abordar carpetas como la de vivienda e infraestructuras. Sin embargo, hay una distinta interpretación sobre el nuevo marco con el que se trabaja: el Executiu sostiene que ahora las conversaciones se centran en cuestiones estrictamente presupuestarias que están en manos de la Generalitat mientras que la asunción de nuevas competencias transita en paralelo, pero los republicanos sí que vinculan su 'sí' a conquistas en materia de soberanía.

Las reuniones entre las dos partes han continuado pese al pequeño paréntesis de Semana Santa y la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, las ha vuelto a definir como "fluidas" en esta suerte de prórroga que se han concedido para tratar de salvar las cuentas. "Acordamos circunscribir estos trabajos en lo que podemos hacer desde Catalunya, esto es lo que firmamos", ha respondido al ser preguntada sobre qué alternativa a la recaudación del IRPF pensaba poner el ejecutivo catalán sobre la mesa del partido de Oriol Junqueras.

Eso no significa, ha matizado Paneque, que no continúen abordando compromisos que se sellaron en la investidura, como en materia de Rodalies, el consorcio de inversiones o la gestión aeroportuaria, pero todos ellos para cumplir durante la legislatura hasta 2028 y no vinculados a los presupuestos. El Govern ha recetado para esta fase "discreción" y ha anticipado que habrá un cerrajón informativo sobre la evolución de las negociaciones hasta que haya algún pacto para anunciar.

Choque con los Comuns por las bajas médicas

Pero además del frente de ERC, el Executiu tiene también que atender el de los Comuns, que piden reabrir las condiciones para su apoyo a los presupuestos. Paneque ha asegurado que esperan poder "acotar" con ellos la discrepancia sobre el plan de incentivos a los CAP para que acorten las bajas médicas, pero en ningún caso el Govern plantea retirarlo. Y es que, pese a que el grupo de Jéssica Albiach señala que se está incumpliendo lo acordado, que es que las bajas se rijan únicamente por criterios médicos, la portavoz mantiene que justamente es este el criterio que se está aplicando.

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"Lo que se busca es poner recursos para que las pruebas médicas sean lo más rápidas posibles, pero las bajas solo obedecen a criterios médicos", ha subrayado, además de añadir que la consellera de Salut, Olga Pané, "escuchará" las "reflexiones" que sobre ello puedan hacer los Comuns. En todo caso, ha remarcado que consideran que el pacto firmado con Albiach ya se está cumpliendo en los términos establecidos.