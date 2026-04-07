El Govern y ERC crean grupos de trabajo temáticos para avanzar en la negociación de los presupuestos

Hubo reunión justo antes de las procesiones de Semana Santa y la habrá también después de comerse la mona de Pascua. Aunque tienen aún meses por delante, Govern y ERC han empezado ya a dar forma a esa suerte de segunda oportunidad que se han dado para tratar de alcanzar un acuerdo de presupuestos. Los grupos de trabajo temáticos que se han puesto en marcha en las últimas dos semanas están concebidos para avanzar en la negociación, cosa que supone entrar por primera vez en las condiciones que ponen los republicanos vinculadas a partidas concretas, al mismo tiempo que abordan también las concesiones en materia de soberanía incluidas en el pacto de investidura y que continúan reclamando una vez ha embarrancado la recaudación del IRPF.

Para que nada se tuerza, la estrategia que pretende seguir el president Salvador Illa es que las conversaciones se lleven a cabo en un plano discreto mientras da un impulso a carpetas "neurálgicas" del mandato, como vivienda, seguridad, Rodalies y educación. "El president está centrado en gobernar y los presupuestos están en manos de los equipos negociadores", aseguran fuentes de Presidència para resumir cómo se pretende dar empaque a la acción gubernamental procurando que transcurra en paralelo a las cuentas. Los republicanos, por su parte, admiten que desde el momento en que el Govern aceptó retirar las cuentas para concederse más tiempo asumieron que se construiría un nuevo marco para explorar el pacto. "Tenemos el compromiso de negociar conjuntamente los presupuestos y los acuerdos de investidura", explican fuentes del partido de Oriol Junqueras.

Es por ello que se han creado estos grupos específicos para abordar asuntos como vivienda o infraestructuras que se reunireron ya para coordinarse la semana pasada y a los que, además de los negociadores habituales de ambas partes, se han incorporado personas de perfil técnico para hablar de cifras y de propuestas concretas. En todo caso, ERC deja claro que el hecho de entrar en materia presupuestaria no supone que renuncie ni a la recaudación del IRPF ni a otros hitos a los que se comprometió el PSC que suponen que la Generalitat sume nuevas competencias, como por ejemplo la gestión aeroportuaria.

A la espera de una propuesta

El Govern ha reclamado en varias ocasiones a los republicanos que desvinculen los avances en autogobierno del debate de las cuentas, pero desde la sede de la calle Calàbria responden que aunque defienden que los presupuestos son "importantes para el Govern y para Catalunya", son "secundarios" porque para ellos la legislatura "tiene sentido si se dan pasos en soberanía". De hecho, en el pulso previo a darse una prórroga para el acuerdo, ERC se había negado a entrar a hablar de cifras y propuestas concretas hasta que no se encauzara la recaudación del IRPF. Ahora, acceden a abordarlo todo a la vez, pero dando por sentado que es el Executiu quien debe hacer una oferta.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, con la consellera de Economia, Alícia Romero, en el Parlament / LORENA SOPENA / EUROPA PRESS

"Son ellos los que deben moverse, nosotros nos hemos movido ya mucho en los últimos meses. Estamos dispuestos a discutir si lo que plantean es mucho o poco, pero no vamos a concentrar el foco solo en el ámbito presupuestario como querría el Govern", consideran. Pese a que para Illa supone un quebradero de cabeza que ERC mantenga las reclamaciones en soberanía en la ecuación presupuestaria, que por primera vez los republicanos entren en la discusión económica es ya un nuevo escenario que insufla oxígeno después de haber tenido que dar marcha atrás para evitar que las cuentas se estrellaran en el Parlament.

También pasada la Semana Santa el Govern retomará las reuniones con los Comuns para renegociar su acuerdo, puesto que el grupo de Jéssica Albiach ya ha dejado claro que si hay más tiempo también ellos quieren actualizar sus demandas e ir más allá en carpetas como vivienda o sanidad. De hecho, han amenazado en una entrevista en la ACN con no dar su 'sí' si la conselleria de Salut no frena el plan de incentivos a los CAP para que acorten las bajas médicas, algo que, aseguran, pactaron en febrero y no se está cumpliendo.

Illa, centrado en su agenda

En todo caso, la prórroga que se ha concedido Govern y ERC para alcanzar un acuerdo que permita que las cuentas entren en vigor antes del 31 de julio puede hacerse muy larga, sobre todo porque todas las partes dan por sentado que difícilmente habrá concesiones en al ámbito competencial por parte del Gobierno de Pedro Sánchez hasta pasadas las elecciones andaluzas del 17 de mayo, por lo que el Govern insiste en que se ciña la negociación de las cuentas solo a cuestiones que dependan de la Generalitat. Eso sí, la vista la tienen puesta en que el ministro de Hacienda, Arcadi España, sea sensible a las reivindicaciones catalanas pasado este primer ciclo electoral autonómico.

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Así que, a la espera de un contexto más propicio en el calendario, Illa se centrará en relanzar su agenda poniendo un especial énfasis en la vivienda. El pasado 25 de marzo levantó por primera vez la voz contra un fondo de inversión por un intento de desahucio y el Govern amenazó con una multa millonaria; y la semana pasada firmó un acuerdo con una trentena de alcaldes para promover la construcción de vivienda pública. Por otra parte, está pendiente que Rodalies recupere la plena normalidad, algo que la Generalitat sitúa ahora para el mes de junio, y el president tiene también en cartera el conflicto con los docentes, que amenazan con nuevas huelgas en mayo. Antes del verano, el president quiere resolver estas asignaturas pendientes e irse de vacaciones con todo aprobado, especialmente unos presupuestos determinantes para su sello de gestión.