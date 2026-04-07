Barcelona acogerá el próximo 4 de mayo el acto de entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2025. Así se lo ha comunicado este martes la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, al presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante una videollamada en la ha destacado que la mitad de los premiados y premiadas de la convocatoria 2025 trabajan en instituciones científicas de Catalunya.

Estos galardones, dotados con 30.000 euros para cada modalidad, distinguen a aquellas personas investigadoras de España que destacan por su trayectoria y relevancia internacional en sus respectivas áreas de investigación. También reconocen el mérito de personas jóvenes -con edad máxima de 40 años- que hayan alcanzado logros relevantes en las primeras etapas de sus carreras investigadoras.

Durante la conversación mantenida entre los tres, la ministra Morant ha definido Barcelona como “capital científica” de España y ha destacado que la mitad de los premiados y premiadas de la convocatoria 2025 trabajan en instituciones científicas de Catalunya.

Morant ha señalado también que “estos premios son el mayor reconocimiento de nuestro país a la ciencia” y ha puesto en valor el importante número de investigadoras premiadas.

Por primera vez, una mujer ha sido galardonada con el Premio Nacional de Investigación Enrique Moles en la modalidad de ciencia y tecnología químicas, que ha recaído en María del Carme Rovira Virgili, profesora de investigación de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) en el Departamento de Química de la Universitat de Barcelona (UB).

En la convocatoria de 2025, se ha consolidado la paridad en las candidaturas, ya que el 55% han sido mujeres. Además, seis de los diez Premios Nacionales de Investigación han recaído en investigadoras, una cifra histórica.

Los galardonados con los Premios Nacionales de Investigación, que distinguen a aquellos investigadores/as de España que destacan por su dilatada carrera científica y su relevancia internacional en sus respectivas áreas de investigación, son: Andrés Aguilera López, María Pau Ginebra Molins, Ignacio De la Torre Sainz, Josep Dalmau Obrador, Ana María Traveset Vilaginés, Juan García-Bellido Capdevila, María del Carme Rovira Virgili, María Soledad Martín González, Nuria María Oliver Ramírez y Montserrat Guillen Estany.

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Por otra parte, los galardonados con los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes, que reconocen el mérito de las personas investigadoras españolas con edad máxima de 40 años y logros relevantes en las primeras etapas de sus carreras son: Arnau Sebé Pedrós, Sergi Abadal Cavallé, Marta Sánchez De la Torre, Melissa García Caballero, Marcos Fernández Martínez, María José Martínez Pérez, Jesús Campos Manzano, Fernando Manuel Moreno Navarro, Jezabel Curbelo Hernández y Enrique Hernández Pérez.