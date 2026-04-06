Gobierno
Pedro Sánchez, vestido de la selección nacional de fútbol, presume de los 22 millones de cotizantes a la Seguridad Social
El número de afiliados ha crecido en 3,4 millones desde 2018 y España creó la mitad de los empleos creados en la Unión Europea en 2025
"Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social. Sois quienes levantáis, empujáis y construís este país. Un equipo que está haciendo historia. ¡22 millones de empleos!"
De esta manera ha presumido el presidente del Gobierno de la cifra que se da a conocer este lunes. Lo ha hecho a través de la red social X en un vídeo en el que aparece vestido con la camiseta de la selección española de fútbol con el número 22 y la siguiente frase sobreimpresionada: "22 millones de empleos".
El mensaje de Pedro Sánchez se publicó a las 8:22 horas, después de que casi una hora antes publicase un mensaje críptico en el que solo decía: "22". Por costumbre, los datos de paro y de afiliados a la Seguridad Social que ofrecen, respectivamente, el Ministerio de Trabajo y el de Inclusión y Seguridad Social, se dan a conocer a las 9.00 horas del segundo día laborable de cada mes.
El presidente del Gobierno vuelve a enlazar el patriotismo con las políticas del Gobierno, como viene haciendo desde que enarboló el No a la guerra, después de que Estados Unidos e Israel comenzaran a atacar a Irán hace ya más de un mes. Desde entonces, defiende la "soberanía nacional" y el "orgullo de ser español" por mantener una postura firme y diferenciada de parte de Europa y del mundo occidental y como contraposición también al PP y a Vox. Así lo ha dicho en el último Pleno del Congreso, cuando compareció para explicar la posición de España ante la guerra, o también en distintos actos de partido en la campaña electoral de Castilla y León.
Tras el mensaje del presidente en las redes sociales, distintos ministros del Gobierno han reiterado el mensaje del jefe del Ejecutivo.
Los positivos datos que ha dado a conocer el Gobierno tras el mensaje de Sánchez detallan que el número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado en casi 3,4 millones desde 2018. Y que el ritmo de creación de empleo se ha acelerado en marzo: los afiliados han crecido en más de medio millón en el último año.
"La creación de empleo de España supuso en 2025 la mitad de la de la Unión Europea y la Comisión Europea estima que España seguirá creando empleo a un ritmo similar en 2026", continúa.
Por último, esta información destaca que el empleo femenino marca un máximo histórico con casi 10,4 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social, 1,8 millones más que en 2018, cuando Pedro Sánchez tomó las riendas del Gobierno.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- Yara, oficial de primera en obras con 25 años: 'Quiero llegar a un montón de chicas y que se den cuenta de que este oficio también es nuestro
- Sánchez pospone el comité federal del PSOE para después de las andaluzas sin previsión de primarias municipales
- Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios
- Meritxell Batet: “Durante dos años no he podido ver las sesiones de control. Me dolía demasiado”
- Un choque múltiple entre un camión y dos turismos genera largas retenciones en la AP-7
- Australia espera la llegada de 53 buques petroleros este mes para asegurar el suministro de combustible
- El conflicto de Irán ya impacta en los precios mundiales de los alimentos: cereales, leche y azúcar son un 2,4% más caros