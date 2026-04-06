Illa celebra la Pascua con una mona de los hermanos Roca dedicada a la vivienda

Como es tradición en Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, celebra la Pascua con una mona de chocolate regalada por unos 'padrinos' de alto copete: los hermanos Roca. El dulce no solo tiene la singularidad de haber sido elaborada por estos reconocidos chefs, sino que, además, está dedicada a la vivienda, uno de los principales ejes de actuación del Govern de la Generalitat en esta legislatura.

La mona dedicada a la vivienda elaborada por los hermanos Roca / Govern

La mona en sí es un gran huevo de chocolate con leche abierto por uno de los lados en el que se erigen unos edificios en un tono más claro de chocolate que están siendo construidos, por lo que la figura incluye grúas que tratan de simbolizar la construcción de vivienda pública que está impulsando el Executiu para paliar el déficit de pisos asequibles que padecen los ciudadanos, asunto que se ha consolidado como la principal preocupación.

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El president pudo recoger su mona durante una visita a Casa Cacao, el proyecto gastronómico creado por los hermanos Roca en Girona y que está dedicado al mundo de la producción y degustación del cacao y el chocolate.