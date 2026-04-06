Edil de ERC
Muere el alcalde de Bellcaire d’Urgell, Jaume Montfort, a los 70 años
ERC renueva el 60% de alcaldables en las grandes ciudades y dobla la presencia de mujeres candidatas
Jaume Montfort, alcalde de Bellcaire d’Urgell (Noguera), ha fallecido a los 70 años. Así lo ha informado este lunes el Consell Comarcal de la Noguera, institución donde también ocupaba el cargo de consejero comarcal de Cultura. El edil de ERC accedió a la alcaldía en 2015 y, posteriormente, revalidó el cargo en las elecciones municipales de 2019 y 2023 con mayoría absoluta.
Montfort fue delegado de los servicios territoriales de Justicia en Lleida entre los años 2016 y 2021. Licenciado en Geografía e Historia por la Universitat de Barcelona (UB), Montfort fue funcionario del Departament de Cultura de la Generalitat durante más de tres décadas.
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