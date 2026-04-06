Ayuso califica de "ciegas, absurdas y catetas" las "pretensiones nacionalistas" del traslado del Guernica al País Vasco

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de "ciegas, absurdas y catetas" las "pretensiones naciolistas" para un traslado temporal del Guernica de Picasso a Euskadi.

En redes sociales, Ayuso se ha referido a esta reclamación y, en concreto, a la postura expresada por el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, que considera que ese traslado temporal de ese cuadro al Museo Guggenheim es "posible" y que es cuestión de "voluntad política".

El Gobierno vasco trasladó la semana pasada al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la petición de traslado temporal del 'Guernica' de Pablo Picasso al Musseo Guggenheim Bilbao entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de junio de 2027, con motivo del 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y del bombardeo de Gernika. Esta misma semana se hizo público un informe del Museo Reina Sofía que desaconseja "rotundamente" ese traslado.

"El Palacio Euskalduna es mitad obra de un madrileño; el puente Zubizuri, de un valenciano; el Kursaal, de un navarro; el Santuario de Aránzazu, de un navarro y un madrileño. En el Museo de Bellas Artes de Bilbao hay obras de Antonio López, Goya y Sorolla", afirma ante esa petición.

A este mensaje, Díaz Ayuso añade que las pretensiones nacionalistas son "ciegas, absurdas, catetas" y cree se trata de "un burdo negocio político".

Pradales: "¿Sacaron a Franco de su tumba y no son capaces de traer un cuadro a Euskadi?"

Por su parte, el lehendakari, Imanol Pradales, ha insistido en reclamar "valentía política" al Gobierno central para que el 'Guernica' de Picasso sea trasladado temporalmente al País Vasco, y ha preguntado por qué "sacaron a Franco de su tumba" en Cuelgamuros pero "no son capaces de traer un cuadro de Madrid a Euskadi".

"La pelota está en su tejado. Que respondan" ha emplazado Pradales este domingo en Bilbao, durante su discurso en el acto de celebración del Aberri Eguna (Día de la Patria vasca).

El Ejecutivo vasco ha solicitado en varias ocasiones durante las últimas semanas una petición que llevan "haciendo décadas": que el célebre cuadro de Pablo Picasso pueda exhibirse durante nueve meses en el museo Guggenheim Bilbao, coincidiendo con el 90 aniversario del bombardeo de la villa y de la constitución del primer Gobierno Vasco, presidido por el lehendakari Agirre.

A juicio de Pradales, este gesto "sería una muy buena forma de avanzar en la reparación al pueblo vasco, a la memoria democrática", así como "un alegato en favor de la paz en un momento histórico de guerras y tentaciones totalitarias".

A juicio de Pradales, este gesto "sería una muy buena forma de avanzar en la reparación al pueblo vasco, a la memoria democrática"

En este sentido, ha criticado que "le ha faltado tiempo a la 'derechona' española y a todos sus altavoces mediáticos" para "poner el grito en el cielo", diciendo incluso que el traslado del 'Guernica' es "cuestión de estado".

"Pero ¿qué concepto de Estado tienen estos? Que se dejen de excusas", ha destacado Pradales, para quien "solo hay una cuestión a responder: ¿va a tener el Gobierno español la valentía política de traer el 'Guernica' a Euskadi? ¿Sí o no?".

El lehendakari, Imanol Pradales (i) y el presidente del PNV, Aitor Esteban (d), a su llegada a la celebración del Aberri Eguna (día de la Patria Vasca) este domingo en Bilbao. EFE/Javier Zorrilla / Javier Zorrilla / EFE

"Sacaron a Franco de su tumba en el Valle de los Caídos ¿y no son capaces de traer un cuadro de Madrid a Euskadi? La pelota está en su tejado, que respondan", ha exigido al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, un mensaje que ha sido ovacionado por los asistentes al acto.

Para el presidente del PNV, Aitor Esteban, el traslado de la obra de Picasso también es un asunto de "voluntad política".

Según ha señalado en una entrevista en El Correo, "lo incomprensible es que se nos diga que no por las condiciones en las que está el cuadro" o que se esgrima como argumento en contra que "sin 'Guernica' no hay museo", lo cual "no habla muy bien de la colección del Reina Sofía".

"No me lo trago. Las técnicas de cuidado y traslado han mejorado sustancialmente. Creemos que es posible hacerlo", ha incidido Esteban.

Esteban responde a Ayuso

Como consecuencia, Esteban ha respondido a Ayuso, quien ha calificado de cateto solicitar el traslado temporal a Euskadi del 'Guernica' de Picasso, que "catetada" es que su "principal reivindicación nacional sea tomarse una caña en una terraza".

En redes sociales, el líder jeltzale se ha referido a la reacción de Ayuso a sus palabras, en las que Esteban aseguraba que es posible ese traslado y que "solo era cuestión de voluntad política".

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Tras esas críticas, Esteban ha respondido a Ayuso que la memoria histórica no es compatible "con la catetada" de que la principal reivindicación nacional de la presidenta de la Comunidad de Madrid sea "tomarse una caña en una terraza".