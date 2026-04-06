Junts trata de recuperar el espacio convergente y frenar la opa de Aliança de cara a las elecciones municipales

Barcelona siempre acapara la mayor parte de la atención mediática, pero la partida de las elecciones municipales se juega más allá de la plaza Sant Jaume. Una de las ciudades clave en los comicios de 2027, y que puede actuar como termómetro del resto de Catalunya, es Manresa. En 2023, ERC obtuvo un escaño más que Junts y se hizo con la Alcaldía tras un pacto con el PSC e Impulsem Manresa, candidatura heredera del PDeCAT. Con este recuerdo en la mente y anticipando la entrada de Aliança Catalana en el consistorio, los partidos con representación en la capital del Bages han empezado a moverse.

Junts ha alcanzado ya un acuerdo con Avenç Nacionalista, la plataforma liderada por Sergi Perramon, exlíder de Front Nacional y antiguo militante de Convergència. También está buscando un pacto con la formación nacida en la órbita del PDECat. Justamente, Aliança trató de fichar a Perramon como cabeza de lista en Manresa, prometiéndole también ser el número uno del partido en las próximas elecciones al Parlament por la circunscripción de Barcelona -Orriols se presenta en la de Girona-. Oferta que este rechazó.

Fichaje en Amposta

El caso de Manresa es solo un ejemplo, pero la misma secuencia de hechos ha sucedido en otros puntos de Catalunya. La estrategia de los posconvergente a gran escala es reunificar el espacio convergente y tratar aislar tanto como puedan al partido liderado por Sílvia Orriols de la ecuación. La formación nacida en Ripoll, que busca expandirse por el territorio, ha intentado fichar a varios líderes municipales de Junts, algunos de ellos alcaldes conocidos de ciudades medianas, según ha podido saber EL PERIÓDICO. De momento, sin embargo, solo ha conseguido captar al número dos de los posconvergentes en Amposta, Èric Esteban.

Fuentes de Junts aseguran no estar nada preocupados por este intento de captación de Orriols y subrayan que, el de la capital del Montsià, se trata de un caso puntual. Explican que el concejal mantenía discrepancias con la ejecutiva local y que ya sabía que no repetiría con los posconvergentes. Hay otros fichajes menos llamativos de Aliança en municipios más pequeños, también de concejales o exconcejales de ERC, pero por ahora la formación no ha logrado la opa generalizada que buscaba.

Cartel de Silvia Orriols en las elecciones municipales de 2023 en Ripoll. / David Aparicio

Pactos convergentes

Lo que sí va prosperando son las alianzas de Junts con formaciones del antiguo espacio convergente. Ya fue así en 2023, cuando el fichaje de Xavier Trias en Barcelona propició un reencuentro del mundo posconvergente que hasta entonces se había mantenido al margen del partido de Carles Puigdemont cuando este rompió el carnet del PDECat. Los más destacados fueron los acuerdos de colaboración con alcaldes como Marc Castells en Igualada, que dos años antes había competido contra ellos con la lista de Àngels Chacón al Parlament, o Xavier Fonollosa en Martorell. Pactos que, en 2027, se reeditarán.

El convenio para concurrir de forma conjunta con Impulsem Lleida ya está firmado, y pronto ocurrirá lo mismo con Impulsem Penedès, que incluye a su vez Igualada. Además, Junts tiene prácticamente listo un acuerdo con Convergents, el partido del exconseller Germà Gordó, para ir juntos en varios municipios.

Con quién no hay atisbo de reunificación es con Ara Pacte Local, la plataforma municipal que agrupa otra parte del antiguo PDECat y de la que forma parte el alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, además de una amplia amalgama de formaciones locales. La organización reconocen estar en conversaciones con el PSC y ERC, pero no con el partido liderado por Puigdemont, aunque puede haber alguna alianza puntual en "clave local".

Entre Junts y estos antiguos miembros del PDECat aún hay resquemor de épocas pasadas. En cambio, mantienen buena sintonía con el PSC. No es ningún secreto que una de las voces con ascendencia dentro de Ara Pacte Local es el exlíder del PDECat David Bonvehí, actualmente director general en el Govern de Salvador Illa.

45 alcaldables proclamados

Con todo, a un año y medio para las municipales, Junts ya ha proclamado a 45 candidatos y prevé seguir con este ritmo hasta verano. Fuentes de la dirección explican que no estarán todos confirmados hasta enero o febrero de 2027, ya que quieren guardarse alguna "sorpresa", pero prevén tener el "gran grueso" confirmado antes de las vacaciones de verano. De momento ya hay alcaldable posconvergente en Hospitalet de Llobregat, Girona, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedés, Vilanova i la Geltrú o Sitges.

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Lo que queda pendiente, y ya empieza a quemar en las manos de Junts, es Barcelona. La dirección del partido espera resolver la incógnita cuanto antes.