Jordi Masquef, alcalde de Figueres (Junts): "Las regularizaciones extraordinarias de migrantes generan un efecto llamada"

Esta entrevista forma parte de la serie 'La inmigración, de cerca con la que EL PERIÓDICO pone el foco en los retos sociales a los que se enfrentan los alcaldes, en primera línea, desde los ayuntamientos de Catalunya.

Jordi Masquef (Figueres, 1980) recibe a EL PERIÓDICO en su despacho de alcalde, asentado en una mayoría absoluta que cosechó en 2023 y tras haber recuperado la vara de mando que perdió en 2019, cuando una alianza de cuatro partidos otorgó la alcaldía a ERC. "Antes los alcaldes duraban años, ahora esta silla es casi como la silla eléctrica", bromea. En 2027 volverá a presentarse, apostando por el "pragmatismo" y prometiendo más control del padrón municipal y de la inmigración.

¿Cuáles son los principales problemas de Figueres?

Como la mayoría de ciudades medianas del país: la seguridad, los servicios públicos tensionados, la limpieza y la vivienda.

Figueres tiene 50.000 habitantes, de los cuales 18.000 han nacido en el extranjero.

En 25 años hemos pasado de 33.000 a 50.000. La multiculturalidad bien entendida, como en Londres, está muy bien: no importa de dónde vengas, sino qué vienes a hacer y qué vienes a aportar aquí. Catalunya siempre ha sido hospitalaria. Pero la lengua, la cultura, las tradiciones… Son unos mínimos perfectamente exigibles. Estoy de acuerdo con esta política de derechos y deberes.

La patronal y las cárnicas necesitan mano de obra… aunque sería cuestionable, hay un paro estructural que no conseguimos bajar

Aprobaron una moción en contra de la regularización extraordinaria de migrantes.

Nos dijeron racistas por ello, pero solo planteábamos si los requisitos eran demasiado laxos. No estamos en contra de la llegada de migrantes. La patronal y las cárnicas también necesitan mano de obra… Aunque esto también sería cuestionable, porque hay un paro estructural que no conseguimos bajar. Hay gente a la que se le caen los anillos para hacer determinados trabajos.

¿Qué requisitos pondría para la regularización?

Una persona que está aquí desde 2022 o 2023, quizá ya tiene más conocimiento de la lengua y la cultura, pero la que ha llegado aquí en noviembre de 2025… Igual que con los antecedentes penales, veremos si todos los países lo acreditan. Y después está la multirreincidencia, que hasta que no hay sentencia firme no genera antecedentes. Hay que ser mínimamente riguroso.

Jordi Masquef, alcalde de Figueres, durante la entrevista con EL PERIÓDICO / David Aparicio Fita / EPC

Pero todas estas personas ya están aquí. Para trabajar es necesario tener papeles.

Tiene que estar regularizada, no estoy estimulando que esta gente trabaje en negro. Pero, al margen de Trump, que es un personaje funesto, si yo quiero trabajar en Estados Unidos tendré que cumplir unos requisitos. Éramos seis millones, ahora ya somos ocho y estamos hablando de 10. Tenemos que plantearnos si el país puede asumirlo. Tiene razón, ya los tenemos aquí. ¿Qué hacemos, los metemos en un avión y los devolvemos? No hace falta ir a tesis extremistas. Pero si no hacen suficientes méritos, o si hacen deméritos, estoy de acuerdo [con las devoluciones].

Si no hacen suficientes méritos, o si hacen deméritos, estoy de acuerdo con las devoluciones

¿Se refiere a expulsar a inmigrantes si cometen un delito?

Creo que sí. En Estados Unidos o en el Reino Unido son implacables. Queremos más orden y sentido común sin entrar en populismos. Esto es lo que pide la gente. Si no se lo das, [la gente] se va a la extrema derecha.

¿Cómo se debe gestionar entonces la llegada de personas en los aeropuertos y su visado? ¿Cómo se compatibiliza con el turismo?

No me haga visualizarlo, pero tendría que ser una fórmula viable.

Pero al aeropuerto seguirá llegando gente con visado de turista, ¿no?

Y gente que arriesgará la vida en el mar. Pero a veces tengo la sensación de que determinadas políticas o anuncios generan un efecto llamada.

¿Las políticas de Pedro Sánchez?

No quiero poner nombres ni hablar de colores. En España periódicamente se hacen estas regularizaciones masivas, lo que da más facilidades a gente que se va de sus países de origen.

Ha dado de baja a 872 personas del padrón municipal. ¿Por qué?

Cumplimos con la legalidad, pero esta permite poner más medios para la comprobación. Sabemos que hay fraude. En el aeropuerto, cuando llega un vuelo de determinados países, se activa un protocolo. Pues aquí igual.

¿Cuál es el criterio?

Nos basamos en la movilidad y en el cruce de datos. Si detectamos que hay gente que pide empadronarse en diferentes sitios en un periodo corto de tiempo, enviamos a agentes verificadores o a la policía. Lo que hacemos es un muestreo.

Yo apelo a la caridad cristiana, pero al que ha cometido siete huertos no me sale ayudarle

¿Hay que dar una alternativa habitacional a quienes son desalojados?

Hay gente que no tiene recursos. Yo apelo a la caridad cristiana, creo que sí que se les tiene que ayudar. Pero el que ha cometido siete hurtos, que ha atracado... A mí, que creo en la bondad de la gente, no me sale ayudarlos.

Y dejarlos en la calle y sin recursos, ¿no favorece que sigan delinquiendo?

Creo que es la manera de que al final algunos se den cuenta y vuelvan a sus países de origen. Se tiene que empatizar con la gente que no ha tenido suerte. Nosotros ponemos muchos recursos en las zonas más degradadas de Figueres, como el Culubret, para dar oportunidades. Pero aquella gente que de manera sistémica delinque…

Pero, ¿cree que todos los delincuentes multirreincidentes son inmigrantes?

No. Aquí tenemos cada perla... Pero usted y yo tenemos una nacionalidad y hay unos derechos inherentes. Si yo fuera a otro país y no hiciera lo que toca, me enviarían de vuelta aquí.

Jordi Masquef, alcalde de Figueres durante la entrevista con EL PERIÓDICO / David Aparicio Fita / EPC

Hablaba del Culubret, que ha conseguido entrar en el Pla de Barris del Govern. ¿En qué se notará la inversión?

Quiero hacer un apunte previo, porque hay muchos prejuicios. La inyección de dinero siempre es una gran noticia, pero siempre hay el típico que dice: "el dinero siempre para los mismos y total, lo van a quemar". En el Culubret vive mucha gente de etnia gitana. Para los más extremistas, siempre es una mala noticia y no sirve para nada.

Me gustaría que la gente fuese más tolerante y más viajada, lo que dicen los ingleses: 'open minded'

¿Palpa mucho racismo en la calle?

Yo soy una rata de calle. Pero no hace falta salir, los comentarios en las redes sociales son demoledores. Me gustaría que la gente fuese más tolerante y más viajada, lo que dicen los ingleses: 'open minded'.

¿Cree que los votantes de Aliança Catalana tienen que viajar más?

No me atrevería a decir que son poco viajados. Todo el mundo merece todo el respeto, incluso aquellos que están a las antípodas. Son modas. Yo me siento muy cómodo con tesis de centro, convergentes.

En las elecciones al Parlament de 2024, Vox y Aliança Catalana sacaron unos buenos resultados en la ciudad. ¿A qué lo atribuye?

Al descontento de la gente hacia la política. Pero yo pido que la gente rasque un poco la pintura y vea qué hay debajo. La gente busca soluciones mágicas a problemas complejos. Los partidos tradicionales no han acabado de dar respuesta a los principales retos.

¿Junts no ha sabido dar respuesta?

Creo que no lo estamos haciendo mal. Yo siempre he pedido más pragmatismo, y creo que se está yendo por el buen camino. Hay iniciativas que son muy interesantes, como la ley contra la multirreincidencia, pero a veces quizá hemos fallado comunicativamente. Nuestros intereses como alcaldes se están viendo reflejados en otras instancias.

¿Usted pactaría con Aliança Catalana?

Me costaría mucho. Para tragarme este sapo necesitaría mucho bicarbonato.

Para pactar con Aliança necesitaría mucho bicarbonato

El parque de alquiler en Figueres es prácticamente inexistente. En Idealista solo hay dos pisos, y por un precio de 1.200 euros al mes.

Estamos muy fastidiados. Las administraciones no han hecho su trabajo, estamos muy por debajo de la UE en parque público. En los municipios de alrededor se han instalado grandes empresas y las capitales de comarca nos comemos las externalidades negativas. Se tiene que proteger la propiedad privada, pero la vivienda es un derecho universal. Yo también veo mal que la gente especule con la vivienda.

Jordi Masquef, alcalde de Figueres, durante la entrevista con EL PERIÓDICO / David Aparicio Fita / EPC

¿Qué piensa, entonces, de la ley para limitar la compra especulativa de vivienda?

La idea no es mala, pero se tiene que acabar de perfilar. Hay que encontrar el equilibrio entre la señora que vive de una pequeña pensión y del alquiler de dos o tres pisos, y limitar la compra especulativa.

¿Junts debería entrar a negociar esta ley con el PSC?

Siempre es importante negociar. Pero en temas nacionales, permítame que no entre. Ya me metí en un berenjenal en su día y he aprendido la lección.

Veo mal que la gente especule con la vivienda. Se tiene que encontrar el equilibrio entre la de la señora que vive de una pequeña pensión y del alquiler de dos o tres pisos, y la compra especulativa

Hay muchas críticas por el cambio de ubicación de la estación de Rodalies, que se unificará con la del AVE.

Se está generando un debate artificioso. No vamos a perder el tren. Desde el ayuntamiento hasta la estación de Rodalies hay ocho minutos. Hasta la del AVE son 13. No es como en el Camp de Tarragona. Son Adif y el Ministerio los que dicen que no van a cubrir la vía. No es una solución de 10, pero quizás sí de siete u ocho. Además, tiene la ventaja de que conecta todo el Empordà con la alta velocidad. El único problema, que resolveremos, es la movilidad.

¿Cómo?

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El parking deberá ser el triple, deberán hacerse nuevos accesos... También haremos una gran lanzadera de autobús. Además, con el Pla de Barris, en esta zona haremos una nueva escuela, y queremos que aquí vaya la rehabilitación del hospital y los estudios universitarios. La gente joven se va y queremos que se quede.