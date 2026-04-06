ERC renueva el 60% de alcaldables en las grandes ciudades y dobla la presencia de mujeres candidatas

Cuando Oriol Junqueras recuperó el liderazgo de ERC hace algo más de un año se impuso el reto de renovar los candidatos a las elecciones municipales de 2027, después del revés que sufrió el partido en los comicios locales de 2023. Este cambio tiene que ser uno de los pilares sobre los que tratar de dejar atrás el ciclo electoral adverso que atraviesa la organización. A poco más de un año de las municipales, Esquerra ya ha cerrado los candidatos de las principales ciudades de Catalunya siguiendo dos premisas: renovación y mayor presencia de candidatas mujeres.

De las 10 ciudades más pobladas de Catalunya, un 60% tendrán un candidato nuevo y el 40% serán mujeres. Se renuevan Barcelona, Sabadell, Lleida, Tarragona, Santa Coloma de Gramenet y Reus, mientras que volverán a apostar por el mismo alcaldable solo Terrassa, Badalona y Mataró. Solo falta por concretarse el candidato de L'Hospitalet de Llobregat. De todas estas ciudades, tendrán candidata Barcelona (Elisenda Alamany), Terrassa (Ona Martínez), Sabadell (Sílvia Renom) y Lleida (Jordina Freixanet). Son el doble que en 2023.

El proceso de renovación se ha ejecutado con tiempo y cautela. El motivo es que, sobre el papel, las asambleas locales del partido en cada localidad son "soberanas" para elegir a sus representantes. Sin embargo, desde la dirección, se han aprovechado los resultados adversos de 2023 para promover cambios. El caso más evidente es el de las cuatro capitales de provincia: Barcelona, Lleida, Tarragona y Girona tuvieron para ERC una noche electoral amarga hace tres años y las cuatro tendrán un rostro nuevo en las elecciones de 2027. "ERC se renueva para crecer y se prepara para competir con más fuerza en las principales ciudades y en el conjunto del país", explican fuentes de la dirección del partido.

La secretaria general de ERC y candidata en Barcelona, Elisenda Alamany. / Zowy Voeten

Si se amplía el foco a las 25 ciudades más pobladas de Catalunya, las cifras se mantienen estables. Hay 18 localidades en las que ERC ya tiene candidato definido y en 12 de ellas será nuevo, más del 60%. De estas 18, seis serán mujeres, lo que deja el porcentaje en el 34%. "Esto refuerza el valor político del cambio porque sitúa a las mujeres y a los nuevos liderazgos en los espacios más determinantes del proyecto municipal", expone una voz autorizada del partido. ERC buscará que estas mismas cifras de renovación y feminización se mantengan en el resto de candidaturas.

Para dar contexto a estos números de Esquerra, un informe del Institut Català de les Dones (ICD) evidenció que la presencia de las mujeres en el poder municipal sigue estando muy lejos de la igualdad. Tal y como explicó EL PERIÓDICO en mayo del año pasado, en 2023 solo un 27% de municipios de Catalunya tenían una alcaldesa. Esta cifra aumentaba algo más en el ámbito metropolitano, pero se quedaba en el 34%.

800 listas y el valor de una "marca refugio"

Si no se adelantan las elecciones generales o las catalanas -nunca se sabe-, las municipales son los primeros comicios en el calendario de ERC y son especialmente importantes por dos motivos. El primero, porque serán el primer examen electoral desde que Junqueras recuperó el timón del partido a finales del año pasado. El segundo, porque ERC se juega romper un bache electoral negativo que empezó precisamente con las municipales de 2023, cuando pasó de ser primera fuerza municipal (23,53%) a tercera (17,32%). Serán, pues, un termómetro sobre la salud del partido. La ciudad más importante de Catalunya ahora mismo con un alcalde republicano es Manresa -decimosexta en número de habitantes-, que tiene a Marc Aloy como primer edil. En este caso, repetirá al frente de la candidatura.

El alcalde de Manresa, Marc Aloy, en el salón de plenos. / Zowy Voeten

Más allá de la renovación y la feminización, el partido también aspira a repetir el número de listas municipales de 2023, cuando presentó 804 -sobre un total de 947 municipios-, su récord de siempre. Si puede, buscará incluso crecer en algunas más. Desde la dirección consideran que uno de los valores de ERC debe pasar por el de ser una "marca refugio", es decir, unas siglas reconocibles y con trayectoria para aquellos votantes preocupados por la inestabilidad política actual con todas las encuestas apuntando a un crecimiento de la extrema derecha.

Un doble objetivo

La aspiración de ERC volverá a ser la de presentarse como un partido que puede resultar atractivo tanto en las zonas metropolitanas del país, como en las rurales. En eso cimentó la victoria de 2019: fue competitiva contra el PSC en las grandes ciudades -ganó en Barcelona, sin ir más lejos- y contra Junts en el interior, donde logró imponerse. En 2023, en cambio, le costó más este doble papel: logró casi 3.000 concejales, pero se dejó 300.000 votos respecto a la cita de cuatro años antes. Pese a todo, consiguió el peso necesario para acordar con los socialistas el gobierno de tres de las cuatro diputaciones. En la cuarta pactó con Junts.

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La configuración de las listas municipales de ERC también ha vuelto a poner a prueba las relaciones entre la dirección y los sectores críticos con Junqueras que aún tiene el partido. En Girona ganó las primarias el candidato 'junquerista', Marc Puigtió, pero el proceso abrió una crisis interna con la dimisión en bloque de toda la ejecutiva local del partido. En Tarragona ganó Xavi Puig derrotando al candidato oficialista, Saül Garreta. Desde la dirección quieren dar por cerrado cualquier fisura y aseguran que Junqueras estará al lado de todos los candidatos. "A muerte con ellos", concluyen.