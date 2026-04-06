Los Comuns amenazan al Govern con no votar los presupuestos si no frena las instrucciones de altas médicas a los CAP

Los Comuns han reclamado al Govern aclarar "sin dilación" y "con contundencia" los recursos vinculados a las altas médicas en los CAP antes de aprobar los presupuestos en el Parlament. En una entrevista en la ACN, la presidenta del grupo parlamentario, Jéssica Albiach, ha exigido que se resuelva el "malentendido" porque se está "incumpliendo" el acuerdo con los Comuns, y ha advertido que no contempla una votación de las cuentas sin la cuestión de los "incentivos" solucionada.

"Siempre nos dicen que es un malentendido; si es un malentendido, que se aclare con contundencia y sin dilación", ha insistido Albiach. Estos recursos, que funcionan desde hace años, se conceden a los CAP que mejoran resultados, y la forma de medirlo es a través de las altas médicas, defienden desde Salut. El departamento argumenta que agilizar las pruebas diagnósticas permite dar el alta antes.

Para Albiach, Salut está "desmintiendo" lo que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, dice "en público", así como se está "cuestionando" el criterio de los profesionales sanitarios a la hora de determinar la duración de una baja. En este sentido, ha advertido que, en caso de no resolver el "malentendido", se vulnerará y se incumplirá el pacto del Govern con los Comuns.

Estos recursos pueden suponer el 5% del presupuesto de los CAP. Los Comuns y el Executiu tienen acordado, para las cuentas de 2026, que no haya "incentivos" de los CAP para agilizar altas que no se basen "estrictamente" en criterios médicos. Después de que el Executiu retirara el proyecto presupuestario, los Comuns mantienen su posición, a la espera de que Illa renegocie los presupuestos y los vuelva a llevar a la cámara catalana.

Financiación voluntaria y nuevo ministro

Con el cambio de titular de Hacienda, Albiach confía en que Arcadi España tenga "capacidad de diálogo" y "cintura" para convencer del nuevo modelo de financiación, ya que le consta que tiene "cierta sensibilidad" y ha mantenido relaciones "cordiales" con Compromís.

La líder de los Comuns cree que el modelo debe trabajarse "seduciendo" a la ciudadanía de las comunidades y "no tanto a los dirigentes del PP y Vox", a quienes da por "perdidos" porque opina que no tienen un posicionamiento racional. En este sentido, ha recordado el planteamiento de la anterior ministra, María Jesús Montero, sobre un modelo "voluntario", ya que no solo Catalunya saldría beneficiada. "A ver si los dirigentes del PP y de Vox de la Comunidad Valenciana son capaces de decir que 'no' a 3.700 millones de euros más", ha añadido.

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Volver a sentarse con el sector educativo

En educación, Albiach ha instado al Govern a empezar a desplegar "inmediatamente" con recursos el acuerdo firmado con el sector educativo y, paralelamente, volver a sentarse a negociar con "todos" los sindicatos para ampliar el pacto. La dirigente ha prometido que, por parte de los Comunes, la actualización del acuerdo de presupuestos garantizará “el máximo número” de recursos para educación, así como para sanidad.