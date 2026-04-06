Fernández afirma que sus diferencias con Feijóo "forman parte del pasado"

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, afirma que las fricciones que ha tenido con el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, "forman parte del pasado" y que la organización atraviesa ahora en Catalunya un muy buen momento.

En una entrevista con EFE, Fernández ha asegurado que, tras una etapa en la que el riesgo de desaparición "fue real", el PP de Catalunya "vive una de las mejores etapas de su historia, tanto en términos de unidad como electorales".

En los últimos años, el líder del PP catalán había discrepado abiertamente con Feijóo, sobre todo por la relación que los populares deben tener con Junts, unas tensiones que Fernández ha aseverado que ya se han resuelto.

En las últimas elecciones catalanas, donde estas fricciones con la dirección nacional hicieron que Génova sopesara buscarle un relevo como cabeza de lista, el PPC logró quintuplicar resultados, pasando de tres a quince escaños, y fortalecer su posición.

"Conseguimos la mayor subida en escaños y en votos de la historia reciente de Catalunya. Veníamos de muy abajo, es verdad. Pero esto no resta dificultad, al contrario, la añade. La amenaza de la desaparición fue real, pero se superó y hoy tenemos una posición muy sólida", ha subrayado.

Fernández ha defendido que el papel del PP catalán es ser "alternativa a la izquierda y al nacionalismo, con un proyecto político propio para Cataluña" y ha asegurado que si sigue por esta senda "seguirá creciendo".

"Estas fricciones (con Feijóo) no se pueden negar porque existieron, pero hace mucho tiempo que forman parte del pasado", ha enfatizado.

Congreso pendiente

Aprovechando esta fortaleza, vuelve a sobrevolar la posibilidad de que el PP catalán convoque su congreso, pendiente desde 2022 y al que debe darse el visto bueno desde la dirección nacional, aunque Fernández ha asegurado que "todavía no hay nada concreto" al respecto.

En un contexto marcado por las elecciones andaluzas y la negociación de los gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha, Fernández ha señalado que "primero debe quedar muy claro el horizonte electoral, que todavía no está del todo definido": "Cuando tengamos alguna cosa concreta la avanzaremos", ha indicado.

"Los congresos son procesos internos de los partidos y en consecuencia es un asunto que la parte pública se anuncia cuando está lista", ha agregado.

Elecciones andaluzas

En cuanto a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, ha opinado que esta convocatoria electoral fue uno de los motivos que llevaron al presidente catalán, Salvador Illa, a retirar los presupuestos: "No querían mandar a María Jesús Montero a las elecciones con un acuerdo previo en Catalunya", ha dicho en alusión a la exvicepresidenta y actual candidata socialista.

"Esto demuestra que los que dicen que están para unir a los diferentes pueblos de España lo que están haciendo constantemente es generar agravios, envidias, conflicto. Esto es lo que desgraciadamente está pasando", ha opinado.

Sin embargo, ha pronosticado que el PSOE no evitará tener unos malos resultados en Andalucía: "Todo indica que ni que bajara nuestro Señor a bendecirlos electoralmente les saldría bien, la sensación que hay es que el Partido Socialista tendrá un resultado catastrófico".

Ve en Rufián una "estafa" a los independentistas

Preguntado sobre la propuesta del líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de crear un frente de izquierdas para evitar un Gobierno del PP y Vox, Fernández ha opinado que si él fuera independentista "estaría muy enfadado".

Noticias relacionadas

"Ha pasado de llamar 'botifler' y traidor a Puigdemont, acusándole de cobrar 155 monedas de plata por no declarar la independencia, a querer presidir España, no te lo pierdas. Si yo fuera independentista, me sentiría muy estafado por el señor Rufián", ha indicado.