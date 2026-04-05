Parlon ve en la ley contra la multirreincidencia un punto de inflexión para combatir el fenómeno de forma "más eficaz"

La consellera de Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, se ha mostrado convencida de que la nueva ley contra la multirreincidencia será un punto de inflexión para combatir el fenómeno de forma más "eficaz y efectiva". En una entrevista con ACN, Parlon ha destacado que el plan Kanpai está dando "muy buenos resultados", pero ha subrayado que la nueva legislación, aunque sea "quirúrgica", será "muy efectiva" para luchar contra la multirreincidencia, junto con el incremento de las plazas judiciales previstas. En paralelo, también ha apostado por endurecer las penas por delitos vinculados al cultivo de marihuana y el tráfico de drogas para equiparar la legislación española a la europea.

La consellera ha reivindicado el trabajo realizado por los Mossos en el último año a través del plan Kanpai, que ha dado "buenos resultados". Los Mossos han detenido a 613 personas y han identificado a 28.000 individuos con 65.000 antecedentes desde marzo de 2025. "El plan Kanpai es un instrumento clave" para movilizar una operativa no solo reactiva, sino también preventiva, recogiendo información de diferentes agencias y reforzando la coordinación con el ámbito judicial y la fiscalía, y está dando buenos resultados", ha comentado Parlon. También ha destacado la ampliación del plan a las principales vías rápidas, como la AP-7, a través del denominado plan Kanpai Pista, orientado a detener a ladrones y delincuentes itinerantes que actúan en la vía.

Ahora bien, aunque ha remarcado que la presión policial es un pilar fundamental, ha insistido en que para frenar el fenómeno es necesario abordarlo desde un triple enfoque: policial, penal y judicial.

En este sentido, el pasado 26 de marzo, el Congreso aprobó definitivamente la ley contra la multirreincidencia que, entre otras medidas, propone penas de entre 1 y 3 años de prisión por hurtos de menos de 400 euros y añade agravantes para elevar estas penas en casos de robo de teléfonos móviles. La consellera ha considerado que, aunque la reforma es "quirúrgica", será "muy efectiva" y permitirá reforzar "el efecto disuasorio", porque "habrá más elementos para evitar delinquir". "Disponer ahora del cambio legislativo permitirá que todo el trabajo policial sea mucho más eficaz", ha remarcado.

Y la tercera pata es la judicial. Desde su punto de vista, "ya se ha empezado a notar una mejora" con los cinco nuevos juzgados puestos en marcha en Barcelona, pero también ha destacado el aumento de las plazas judiciales previsto en Cataluña. El incremento de juzgados para delitos menores es una "garantía", ha dicho, "para disuadir este tipo de comportamientos".

Más contundencia contra el negocio de la marihuana

La ley contra la multirreincidencia incluye también una modificación para crear un subtipo agravado de fraude eléctrico, con el objetivo de incrementar las penas en casos vinculados a cultivos interiores de marihuana. Parlon ha destacado esta enmienda como un elemento "clave", pero ha reconocido que "para actuar con más decisión hace falta más contundencia".

La consellera ha constatado que las condiciones climáticas favorables, la existencia de espacios deshabitados o en desuso y una legislación relativamente "laxa" han favorecido el aumento de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y al cultivo de marihuana desde Cataluña. Ha recordado que los Mossos llevan tiempo desarrollando una estrategia intensiva con operaciones constantes para desmantelar plantaciones, coordinadas con Guardia Civil, Policía Nacional y cuerpos internacionales.

Aun así, ha defendido la necesidad de endurecer las penas para equiparar la legislación española a la europea: "Si conseguimos igualar las penas a la media europea seremos más eficaces". Ha añadido que este debate ya se está trabajando desde la Prefectura de los Mossos y trasladando al Gobierno español.

"Tenemos margen de mejora", ha insistido, señalando que este endurecimiento permitirá actuar con "más decisión y más contundencia".

Además, ha alertado del aumento de incidentes con armas de fuego vinculados a estas organizaciones: "Es un indicador que nos obliga a estar especialmente atentos". Por ello, también ha defendido cambios legislativos para facilitar la retirada de armas ilegales: "Nos ayudaría mucho a actuar con más contundencia".

Delitos contra el patrimonio

En paralelo al plan Kanpai y la lucha contra el cultivo de marihuana, Parlon ha asegurado que la estrategia policial está dando resultados. Ha destacado que desde 2011 los delitos contra el patrimonio se han reducido significativamente.

Entre 2024 y 2026 se ha registrado una bajada media del 6% en robos con fuerza, en domicilios y con violencia en el espacio público. También han disminuido los hurtos, uno de los principales problemas pendientes.

En esta línea, ha señalado que los delitos en el aeropuerto de El Prat han caído un 80% desde 2024. "Teníamos alertas de consulados y embajadas sobre la inseguridad", ha explicado, destacando medidas como las órdenes de alejamiento.

Aun así, ha apostado por reforzar la prevención y la confianza ciudadana para que la mejora real también se perciba. Por ello, ha anunciado la extensión del Plan Confianza a toda Cataluña, tras su implementación en Barcelona.

El objetivo es potenciar la policía de proximidad y aumentar la implicación en la lucha contra el incivismo.

"Debemos mejorar la percepción de seguridad", ha afirmado, apostando por más presencia policial a pie y seguimiento de las preocupaciones ciudadanas. Ha insistido en que la seguridad debe estar "en el centro de las políticas públicas".

También ha subrayado la relación entre civismo y seguridad: "Hay una línea muy fina entre delincuencia e incivismo", señalando que ciertas conductas no delictivas también generan inseguridad.

Parlon ha reconocido que hasta ahora los Mossos han sido una policía "muy reactiva" por falta de efectivos. Con el aumento de plantilla, de 25.000 a 30.000 agentes, se podrá desplegar el Plan Confianza en todo el territorio.

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El plan también contempla reforzar la coordinación con policías locales, incorporar sistemas de videovigilancia preventiva y mejorar el acompañamiento a víctimas, especialmente de violencia de género y violencia sexual, teniendo en cuenta que más del 60% de estos casos se producen en entornos de confianza.