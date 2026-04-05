Mireia González (PSC), alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet: "El catalán es un nexo de unión y no está en retroceso en la ciudad"

Esta entrevista forma parte de la serie 'La inmigración, de cerca' con la que EL PERIÓDICO pone el foco en los retos sociales a los que se enfrentan los alcaldes, en primera línea, desde los ayuntamientos de Catalunya.

Mireia González (Santa Coloma de Gramenet, 1987) asumió la vara de mando como alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet justo cuando Núria Parlon se convirtió en consellera en agosto de 2024. En las municipales del año que viene será candidata por primera vez con el reto de mantener la mayoría absoluta para el PSC. En esta entrevista con EL PERIÓDICO, reflexiona sobre los grandes retos que afronta su ciudad, como el acceso a la vivienda y el crecimiento del apoyo a la extrema derecha.

Santa Coloma de Gramenet destina un 35,9% de los ingresos que obtiene a vivienda. ¿Es suficiente para revertir lo que es el mayor problema que tienen los vecinos?

Ciudades como la nuestra tienen una limitación de espacio clara. Tenemos dos grandes ejes estratégicos. Uno es incrementar los espacios en los que se puede crecer, especialmente en alquiler asequible y viviendas libres, y en otras con un proyecto social detrás. Pero también está la rehabilitación, importantísima. Hacemos una inversión relevante, pero requiere de otras medidas que sobrepasan los límites municipales. El gran problema son los precios.

¿El Govern está dando a los municipios las herramientas necesarias para resolver el problema de la vivienda?

Estamos en el buen camino, sobre todo con las facilidades desde el punto de vista de las tramitaciones para que sean más ágiles. El plan de las 50.000 viviendas no se hace de un día para otro, pero se están generando las herramientas para que los municipios podamos correr más. Es cuestión de tiempo.

¿Cuánto tiempo?

Pensamos que nuestro plan lo podemos desarrollar con garantías en cuestión de tres años, en los que se verá un movimiento importante de nuevas viviendas disponibles.

En nuestra ciudad no llega al 30% los edificios dotados de ascensores. Hay que aumentar ese porcentaje porque tenemos mucha gente que no puede salir a la calle de forma autónoma

Santa Coloma será beneficiaria de la ley de barrios para rehabilitar viviendas en Fondo y Santa Rosa. ¿Hasta qué punto será estratégico este proyecto?

Es determinante. Tenemos viviendas construidas en los años 60 y 70 con calidades que ya no se ajustan a las actuales. Necesitamos garantizar que continúan siendo buenas viviendas para que la gente viva en ellas todas las épocas del año, porque algunas no son confortables desde el punto de vista de la temperatura o de la accesibilidad. En nuestra ciudad no llega al 30% el porcentaje de los edificios dotados de ascensor. Hay que aumentar ese porcentaje porque tenemos mucha gente que no puede salir a la calle de forma autónoma. Hemos rehabilitado más de 700 viviendas y con la dotación del plan de barrios haremos muchas más.

La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, en su despacho / MANU MITRU

Los datos indican que la criminalidad en Santa Coloma ha bajado y que es una de las ciudades del área metropolitana en la que los vecinos se sienten más seguros. ¿Cuál ha sido la receta?

Primero, tener una policía preparada y formada, con más herramientas para hacer su trabajo de forma eficaz y desde la proximidad. También la coordinación para que, allá donde la policía local no tiene competencias o no puede actuar sola, tenga la posibilidad de hacerlo de la mano del resto de cuerpos. También hacemos un esfuerzo importante en cuidar el espacio público y en atender asuntos que no necesariamente deben resolverse desde el ámbito policial, lo que supone coordinarse con servicios de salud o de atención social o educativos.

Los ciudadanos de Santa Coloma saben que llamar a la policía local es garantía de que habrá un trabajo en poco tiempo para que una ocupación que genera conflicto se resuelva

¿La clave es también la presencia en la calle de agentes?

Es una cuestión de ser útiles para resolver los problemas de los ciudadanos, sea desde una atención directa en la calle como, por ejemplo, la actuación ante las ocupaciones con una unidad específica de intervención rápida. Los ciudadanos de Santa Coloma saben que llamar a la policía local es garantía de que habrá un trabajo en poco tiempo para que una ocupación que genera conflicto se resuelva.

Pese a la buena valoración de la seguridad, la extrema derecha crece también en Santa Coloma. ¿Tienen algún plan de acción para evitar que se asocie la inmigración con la delincuencia?

Hacemos una intervención quirúrgica en cada conflicto intentando ser útiles a los ciudadanos. Lo que tenemos que conseguir es generar ese vínculo de confianza con el ayuntamiento. Los discursos de la extrema derecha crecen gracias al desconocimiento y la distancia con la administración. Nuestro trabajo debe ser recortar esta distancia porque es así como esos discursos pierden la razón de ser. Por lo tanto, debemos implementar mejores servicios públicos y que la gente sepa que la administración responde.

Tenemos que tener una conversación permanente con la ciudadanía para ir anulando tesis que generan esos discursos de extrema derecha

¿Más allá de este "plan quirúrgico", hay algún plan específico en redes?

Cuando hablo de plan quirúrgico me refiero a ir a la individualidad. Aunque seamos una ciudad grande, tenemos margen no para ir uno por uno, pero sí para utilizar redes comunitarias, redes sociales que se generan en los barrios y no exclusivamente las digitales. Tener una conversación permanente con la ciudadanía para ir anulando tesis que generan esos discursos.

¿Siente que los alcaldes tienen buena parte del peso de la responsabilidad para desactivar los discursos de la extrema derecha teniendo en cuenta que las próximas elecciones en Catalunya serán las municipales?

No creo que seamos los alcaldes quienes, de forma individual o casi heroica, lo hagamos. Cada uno desde su ámbito debe tomar medidas. Somos una ciudad que puede demostrar perfectamente que el paso de la inmigración no ha generado las dificultades con las que se la está relacionando, más bien lo contrario.

La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, durante la entrevista con EL PERIÓDICO / MANU MITRU / EPC

Ha hecho cambios en políticas como la bajada de la tasa de residuos o la moratoria de multas por la Zona de Bajas Emisiones. ¿Responden a la presión de la extrema derecha?

Nada más lejos de la realidad. De hecho, es un tema que me molesta especialmente: no será la extrema derecha la que vaya a condicionar la acción de nuestra administración a la hora de hacer más fácil la vida de la ciudadanía. Por aquí no pasaremos. Se trata de dos medidas muy difíciles de aplicar, que los ayuntamientos no deberíamos haber aplicado en solitario. Hemos hecho unas modificaciones que no han sido fáciles.

Hablamos mucho del incremento poblacional, pero creo que en realidad hay una necesidad mucho más estructural vinculada con las carencias del sistema de financiación local

Algunos alcaldes hacen explícita su preocupación por la tensión de algunos servicios municipales ante el crecimiento de población. ¿Ocurre en Santa Coloma?

Tensiones han existido siempre en los servicios municipales de Santa Coloma, teniendo en cuenta el presupuesto limitado que tiene el ayuntamiento. Especialmente en municipios con voluntad de generar programas sociales propios, como son nuestras becas comedor. Hoy en día hablamos mucho del incremento poblacional, pero creo que en realidad hay una necesidad mucho más estructural vinculada con las carencias del sistema de financiación local.

¿Comparte la política de endurecimiento del padrón municipal que están aplicando algunos ayuntamientos como Sant Cugat?

Yo defiendo que los ayuntamientos cumplamos la norma según la cual hay que empadronar a quien demuestre un arraigo, algo que cotejamos a través de Servicios Sociales. A partir de ahí, no es verdad que la gente acceda con el padrón de manera ilimitada a servicios públicos. Y, evidentemente, somos muy rigurosos con la fórmula: colaboramos en investigaciones de la Policía cuando encontramos casos de fraude, que afecta tanto a los servicios públicos como a los vulnerables que acaban siendo víctimas de grupos organizados.

"No es verdad que la gente acceda con el padrón de manera ilimitada a servicios públicos"

Santa Coloma ha tenido un papel histórico en la escuela en catalán. En un momento de retroceso en su uso, ¿qué política tiene el Ayuntamiento para promoverlo?

Somos parte activa del Centre de Normalització Lingüística L'Heura, de referencia en Catalunya. Nuestra apuesta pasa por reforzar los programas educativos, sobre todo fuera de la escuela, para que la socialización también sea en catalán. Vivimos en una ciudad con un plurilingüismo importante por nuestra composición, pero el catalán sigue siendo un elemento de unión que, a día de hoy, no podemos decir que esté en retroceso en Santa Coloma. Porque las generaciones de niños y niñas de nuestras escuelas, que son las que hacen un uso más intensivo, tienen una buena proyección.

Las del 2027 serán sus primeras elecciones como candidata. ¿Siente el peso de la responsabilidad de mantener la actual mayoría absoluta?

Todavía no soy formalmente candidata, pero yo me presentaré y quiero serlo. Por supuesto, siento el peso de la responsabilidad, por lo que trabajamos para mantener la mayoría absoluta.

Si se viera obligada a pactar gobierno, ¿preferiría a la ERC de Sam Núñez o al PP de Miguel Jurado?

El escenario que me planteo ahora no es el del pacto. Nosotros debemos ser autosuficientes. Acuerdos puntuales y pactos siempre serán bienvenidos, como el pacto de gobierno [con Ciutadans] que tenemos actualmente, pero trabajamos para no tener que pactar necesariamente.

¿Y está a favor de los cordones sanitarios contra partidos como Vox o Aliança Catalana?

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Ante el avance del discurso de la extrema derecha, probablemente debemos asumir un posicionamiento más contundente. No sé si el concepto es el de cordón sanitario, pero tenemos que trabajar mucho más con la ciudadanía para que haya cuestiones que no sean tan fáciles para la extrema derecha.