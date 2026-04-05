La Generalitat publica una base de datos inédita con 70.000 víctimas de juicios militares del franquismo

El Banc de la Memòria Democràtica ha dado un paso más en la recuperación, preservación y difusión de la memoria histórica con la incorporación de una nueva base de datos que recoge 69.833 personas sometidas a procedimientos judiciales militares entre 1938 y 1978, la mayoría de ellos consejos de guerra. Esta ampliación, según ha informado el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat este domingo, permite "dimensionar con mayor precisión el alcance de la represión ejercida por la jurisdicción militar durante la dictadura franquista".

La base de datos fue elaborada por el Archivo Nacional de Catalunya y se hizo pública en 2017, en aplicación de la Ley 11/2017, de 4 de julio, de reparación jurídica de las víctimas del franquismo, que declaró la nulidad de los tribunales y de las sentencias dictadas por motivos políticos durante la dictadura.

Los registros proceden de expedientes conservados en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona, que fueron tratados e inventariados entre 2003 y 2013 por el Archivo Nacional de Catalunya en el marco de un convenio de colaboración con el Memorial Democràtic y el Tribunal Militar. Este trabajo permitió ordenar y sistematizar un volumen documental esencial para el estudio de la represión durante el franquismo.

La información que contiene la base de datos incluye: nombres y apellidos de las personas represaliadas, lugar de nacimiento y residencia, sexo, tipo de procedimiento judicial (consejos de guerra o diligencias previas), número de causa, fecha de inicio del proceso, fecha de aprobación de la sentencia o de otras resoluciones, pena impuesta y, en ciertos casos, conmutaciones o solicitudes de indulto.

Conexión con otras bases de datos

Asimismo, desde el Departament señalan que la integración de estos registros permite conectar a las personas con otras bases de datos del Banc de la Memòria Democràtica, como el Coste humano de la Guerra Civil o el Censo de deportados catalanes y españoles en campos de concentración nazis. Una interrelación que puede facilitar nuevas aproximaciones a las trayectorias vitales de las víctimas y contribuye a profundizar en el conocimiento de los mecanismos represivos desplegados por el régimen franquista.

Recurso abierto para la ciudadanía y la investigación

Con esta nueva base de datos, la Generalitat subraya que pone a disposición de la ciudadanía y de la comunidad investigadora una fuente documental "de gran valor para el estudio de la represión franquista", ampliando de manera significativa los recursos disponibles en el Banc de la Memòria Democràtica.

El Banc de la Memòria Democràtica es un proyecto co-liderado por el Memorial Democràtic cuyo objetivo es reunir, preservar y difundir información sobre víctimas de la Guerra Civil, la represión franquista y la lucha por las libertades democráticas. Funciona como un buscador web que permite consultar fondos y colecciones del Memorial Democràtic y de la Dirección General de Memoria Democrática, así como visualizar mapas, líneas cronológicas y testimonios para localizar información sobre hechos, personas y espacios de memoria.