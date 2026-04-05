Feijóo pide una "reflexión" sobre la eutanasia tras el caso de Noelia y presentará una ley estatal de cuidados paliativos

El caso de Noelia Castillo ha obligado a Alberto Núñez Feijóo a mover ficha en uno de los debates más incómodos para el PP. El líder de la oposición ha reclamado una "reflexión apartidaria" sobre la ley de eutanasia y ha anunciado que, si llega a La Moncloa, impulsará una "ley estatal de cuidados paliativos, de protección física y apoyo psicológico" para evitar que "el Estado ofrezca como única opción la de morirse".

La experiencia de Noelia y sus palabras, pronunciadas en una entrevista en Servimedia, reabren un debate que llevaba tiempo fuera del foco político dentro del PP. La ley de eutanasia, aprobada en 2021 con el rechazo de PP y Vox, establece que la muerte asistida no es la única salida: obliga a informar al paciente de todas las alternativas, incluidos los cuidados paliativos, y fija un procedimiento con varias evaluaciones médicas independientes.

Pese a ello, en el PP sostienen que el marco actual no garantiza suficientemente la protección de la vida. Feijóo ha evitado concretar si su propuesta implicaría derogar la ley vigente o convivir con ella. "No me gustaría en este momento reabrir un debate sobre una ley que además nosotros no hemos apoyado", ha señalado, aplazando cualquier iniciativa a una eventual llegada al Gobierno.

Antes de regular la excepción, que es la muerte, hay que ocuparse de la norma, que es garantizar la vida

El dirigente popular sí ha fijado posición ideológica: "Antes de regular la excepción, que es la muerte, hay que ocuparse de la norma, que es garantizar la vida", ha afirmado, en un planteamiento que, a su juicio, "puede compartir cualquier persona con independencia de su ideología".

De casado a Feijóo, pasando por un congreso

Se trata de la primera vez que Feijóo se pronuncia con claridad sobre esta cuestión desde que lidera el PP. El partido votó en contra de la ley bajo la dirección de Pablo Casado y recurrió la norma ante el Tribunal Constitucional, que avaló su legalidad en septiembre de 2023. Ni entonces ni en el último congreso nacional del PP hubo un posicionamiento más allá de la defensa de unos cuidados paliativos "mejor dotados y humanizados".

El PP votó en contra de la ley bajo la dirección de Pablo Casado y recurrió la norma ante el Tribunal Constitucional, que avaló su legalidad en septiembre de 2023

El movimiento llega diez días después de la eutanasia de Noelia Castillo, la mujer más joven en acceder a la muerte asistida y la sexta paciente psiquiátrica en solicitarla. Su caso estuvo marcado por una batalla judicial de 20 meses impulsada por su padre, con el apoyo de Abogados Cristianos, que trató de frenar una decisión avalada por todos los órganos competentes y respaldada finalmente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Su historia ha reabierto el debate político y social. Castillo había pasado por centros de menores, sufrió una agresión sexual más tarde, intentó suicidarse -lo que la dejó parapléjica- y padecía intensos dolores neuropáticos. Para Feijóo, el caso evidencia "un fallo evidente de las administraciones públicas" y "un abandono durante muchos años del Estado español", aunque ha evitado señalar responsables concretos.

Lo que falla antes

El líder del PP sitúa ahí el foco: no tanto en la ley de eutanasia como en lo que, a su juicio, falla antes. Varias comunidades autónomas cuentan ya con leyes propias de cuidados paliativos -Galicia entre ellas, aprobada bajo su presidencia en 2015- que podrían servir de base para una futura norma estatal. Ese modelo pone el acento en "defender proactivamente la libertad, la autonomía y la voluntad de la persona" en el final de la vida.

Feijóo considera que el caso abre una ventana para una "reflexión apartidaria", especialmente dirigida a quienes apoyaron la ley, aunque también ha apelado al "conjunto de la clase política" para analizar "por qué el Estado ha fallado a Noelia" y cómo se ha llegado a un caso que, en sus palabras, "estremece a cualquier conciencia".

Con el caso Noelia hay un abandono y un fracaso evidentes del Estado

"Noelia no ha tenido la suerte de nacer en una familia estable, ha vivido circunstancias de enorme carga emocional, ha intentado suicidarse y ha pedido poner fin a su vida. Y hay un abandono y un fracaso evidentes del Estado", ha sostendido. Y ha añadido: "La opción de morirse no puede ser la norma; tiene que ser la excepción de todas las excepciones".

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El líder popular admite la complejidad del debate, pero insiste en el diagnóstico: "No es fácil hablar de este tema, pero aquí ha habido un fallo, hemos de reconocerlo". Y fija su hoja de ruta: "Propondremos y aprobaremos, si llegamos al Gobierno, una ley estatal de cuidados paliativos".