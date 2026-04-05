Primarias el 17 de abril
La disputa por el liderazgo de ERC en Barcelona reactiva el choque entre Junqueras y los críticos
Los militantes en la ciudad deberán elegir a su nuevo líder entre un candidato 'junquerista', Ricard Farin, y una crítica, Rosa Suriñach
Los críticos con Junqueras lanzan su candidatura para disputarle el control de ERC en Barcelona
Afines a Junqueras y Alamany lanzan una candidatura para liderar ERC de Barcelona y competir contra los críticos
ERC elegirá a su nuevo líder en Barcelona en un congreso el 17 de abril
En el mes de marzo pasado se cumplió un año del congreso de ERC que intentó dar por zanjada la batalla interna que fracturó la organización. Desde entonces el partido ha recuperado una cierta estabilidad, pero sigue sin poder dar por cerrado del todo aquel episodio. La prueba es que la federación más importante de las que integran ERC, la de Barcelona, elegirá a su nuevo líder el 17 de abril y volverá a hacerlo a través de un esquema en el que se enfrentarán una candidatura partidaria de Junqueras y otra liderada por los sectores críticos con él.
Los primeros en dar el paso fueron los críticos. La concejal en Barcelona Rosa Suriñach anunció sus intenciones de liderar el partido en la capital rodeada de varios miembros que, en el congreso de hace un año, ya se opusieron a Junqueras y le intentaron disputar el poder. Allí están, entre otros, la diputada en el Congreso Pilar Vallugera y la exalto cargo de la Generalitat Núria Cuenca.
No ha habido la oportunidad, ni las ganas por ninguna de las partes, de intentar una candidatura de consenso. Al cabo de unos días y como adelantó EL PERIÓDICO, se anunció otra candidatura, liderada por Ricard Farin, y que cuenta con el apoyo de la Ejecutiva Nacional de ERC que lidera Junqueras. Esta lista no oculta su condición de oficialista y una de las cartas que juega para convencer a la militancia es que la Federación de Barcelona de ERC tiene que estar en sintonía con la dirección del partido y no ejercer de "contrapoder".
La Federación de Barcelona ha sido tradicionalmente una de las más convulsas del partido. Allí las intrigas y las disputas ya existían incluso cuando ERC atravesaba sus tiempos de paz. El último episodio de esta convulsión fue en noviembre de 2025, cuando la mitad de los miembros de la dirección barcelonesa -uno de ellos, Suriñach- dimitió por discrepancias con la líder en la ciudad. El detonante fue que la consideraban demasiado próxima a Junqueras.
Una elección sensible
La elección de la nueva dirección de ERC en Barcelona llega en un momento sensible para el partido. Quien gane, deberá coordinarse con la próxima candidata a la alcaldía de la ciudad que no es otra que Elisenda Alamany, la número dos de la ejecutiva a nivel catalán. Eso significa que, si ERC quiere disputar la carrera electoral con garantías, no puede permitirse otra crisis interna en la federación como la de noviembre pasado.
Las dos candidaturas prometen fidelidad y colaboración con Alamany. La de Farin se da por descontada, teniendo en cuenta que es la que tiene el apoyo implícito de la propia Alamany. La lista de Suriñach también asegura que trabajará codo con codo con la alcaldable: "Es nuestra candidata y queremos que sea alcaldesa", aseguran fuentes de la candidatura. Sin embargo, también avisan de que quieren que haya mucho más "debate" interno en la federación. No les gustó el vídeo en el que Alamany prometió que su primera medida si gana las municipales será suspender las licencias de tiendas de souvenirs y supermercados 24 horas. Lamentan tanto las formas del anuncio como la promesa en sí misma. "¿Quién ha decidido que esta sea la primera medida?", se preguntan.
Avales y cara a cara
El día 12 de abril los dos proyectos deberán presentar los avales para ser proclamadas candidaturas de pleno derecho. Son 46 firmas, un 5% de la militancia. Ninguna de las dos tendrá problemas para entregarlos. Tres días después, el 15 de abril, los dos candidatos se enfrentarán en un cara a cara organizado por el propio partido y que se celebrará en la sede de la calle de Calàbria. Será abierto a la militancia solo de forma presencial. El día 17 será la votación y un día después el ganador será proclamado formalmente en un acto.
Las elecciones internas en la federación de ERC en Barcelona son siempre disputadas. "No me atrevo a hacer pronósticos", explica un veterano de la formación. A la historia se remite. En las últimas primarias, celebradas en abril del año pasado, la candidatura crítica liderada por Creu Camacho se acabó imponiendo a la oficialista por solo 14 votos de diferencia. Dos años antes, había sido la candidatura oficialista la que se impuso por unos escasos 23 votos a la crítica. Así pues, lo que seguro que pueden garantizar ahora mismo unas primarias en Barcelona es emoción hasta el final.
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