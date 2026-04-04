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VOX Badajoz condena una manifestación en la procesión del Santo Entierro y culpa al PSOE y al PP

La formación critica la protesta celebrada este Viernes Santo en la Plaza de España en apoyo a Palestina

La manifestación que se celebró durante la procesión del Santo Entierro.

La manifestación que se celebró durante la procesión del Santo Entierro. / Cedida

La Crónica de Badajoz

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El Grupo Municipal de VOX Badajoz ha condenado enérgicamente la manifestación en apoyo a Palestina, celebrada este Viernes Santo en la Plaza de España, que ha coincidido con la procesión del Santo Entierro. Los concejales Marcelo Amarilla y María Jesús Salvatierra critican que la Delegación del Gobierno haya autorizado este acto en una fecha central para los cristianos, que conmemoran la crucifixión y muerte de Jesucristo.

VOX denuncia que el PSOE, desde la Delegación del Gobierno, haya permitido una confrontación que “rompe la convivencia y enturbia una jornada de profundo significado para los pacenses”. A juicio de VOX, la autorización de esta manifestación responde a un intento deliberado de alterar el sentido de un día marcado por la tradición, el respeto y la fe.

Los concejales también señalan la falta de firmeza del equipo de gobierno del Partido Popular, al que acusan de no defender con determinación las tradiciones locales. Consideran que el Ayuntamiento ha eludido su responsabilidad ante un acto que ha generado “un grave malestar” en plena Semana Santa, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, título del que, según ellos, tanto se jacta el equipo de gobierno.

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VOX afirma que lo sucedido supone una “falta de respeto” hacia el sentimiento mayoritario de la ciudad y lamenta que un día de recogimiento se haya visto empañado por decisiones políticas que, en su opinión, solo buscan provocar tensión y división.

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