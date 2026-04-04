El rey Juan Carlos acudirá a los toros en Sevilla este Domingo de Resurrección en la reaparición de Morante

El rey emérito Juan Carlos I asistirá este Domingo de Resurrección a la corrida de la Real Maestranza en Sevilla, según ha adelantado Mundotoro.com. Su presencia añade aún más expectación al cartel taurino sevillano. La cita reunirá en el cartel a Morante de la Puebla, Roca Rey y David de Miranda con lleno absoluto.

La asistencia de don Juan Carlos refuerza el carácter extraordinario de una corrida que ya estaba en el foco del mundo del toro, aunque por el momento no ha trascendido con qué personas seguirá el festejo y en qué lugar del coso maestrante.

La visita cobra también relevancia porque será una de las apariciones más destacadas del padre de Felipe VI en España desde su marcha a Abu Dabi en 2020. A la espera de conocerse más detalles sobre su estancia en Sevilla, su presencia coincide con una corrida de enorme tirón, impulsada por la reaparición de Morante y por un cartel de primer nivel que ha disparado el interés en torno al Domingo de Resurrección en la Maestranza.

La vuelta de Morante sin una entrada disponible

Sevilla afronta este Domingo de Resurrección una de las grandes citas de la temporada taurina, con un cartel de máximo nivel que ha levantado una enorme expectación y para el que ya no quedan entradas. El principal atractivo será la reaparición de Morante de la Puebla, que vuelve a vestirse de luces tras su adiós del pasado 12 de octubre, en una tarde en la que compartirá cartel con Roca Rey y David de Miranda, frente a toros de Garcigrande.

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La corrida comenzará a las 18:30 horas y se presenta como uno de los festejos más señalados del arranque de curso en la Maestranza. La presencia de figuras destacadas del toreo y el tirón que ha generado el regreso de Morante han convertido esta cita en uno de los acontecimientos taurinos más esperados del año en Sevilla.