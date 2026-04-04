Marc Aloy (ERC), alcalde de Manresa: "Los servicios públicos están tensionados, pero no es culpa de los inmigrantes"

Esta entrevista forma parte de la serie 'La inmigración, de cerca con la que EL PERIÓDICO pone el foco en los retos sociales a los que se enfrentan los alcaldes, en primera línea, desde los ayuntamientos de Catalunya.

Marc Aloy (Manresa, 1979) cumplirá pronto seis años como alcalde de su ciudad. Aborda sin rodeos los debates del momento y avisa de que le queda cuerda para rato. De hecho, confirma que volverá a ser el candidato de ERC en las próximas municipales.

¿Cuáles son los dos grandes retos de Manresa?

Estamos trabajando para hacer crecer la prosperidad: que sea una ciudad de oportunidades, que la gente tenga trabajo y viva en buenas condiciones. El otro es la mejora de la calidad de vida: generar espacios públicos de mayor calidad y encontrar soluciones al reto de la vivienda. Tenemos personas que sufren mucho.

¿Tienen suficientes herramientas los ayuntamientos para hacer frente al problema de la vivienda?

No. En Manresa, en los últimos 5 años hemos empezado a construir más de 100 viviendas de protección oficial, pero es que hacía 15 años que no podíamos construir porque no teníamos recursos. Es un problema de país: los ayuntamientos estamos mal financiados.

Ocupar no puede ser la puerta de entrada a la vivienda, la administración debe ofrecer recursos y propuestas

¿Las ocupaciones de viviendas son un problema real o se ha sobredimensionado?

Las ocupaciones son un problema porque hay gente que se ha visto abocada a ocupar una vivienda para tener un techo. La vivienda es un derecho constitucional que ahora mismo no está garantizado. Dicho esto, ocupar no puede ser la puerta de entrada a la vivienda. La administración debe ofrecer recursos y propuestas. Somos el país de Europa con menos vivienda pública.

Dice que no tienen suficientes herramientas. ¿Quién debe implicarse aquí?

Dependemos directamente de las transferencias del Estado, que, por tanto, tiene la llave para decir que en lugar de transferirnos lo de ahora, nos lo dobla. Catalunya tiene un déficit fiscal de 20.000 millones de euros. Si de estos millones que pagamos en impuestos y que se van y no vuelven, regresara una parte importante, tendríamos parte de los problemas resueltos. Además, en Manresa hemos generado un superávit de siete millones y medio de euros y resulta que el Estado nos impide utilizarlo para mejorar servicios o hacer inversiones.

El año pasado denegamos 500 padrones, pero hay una derecha y una ultraderecha que tergiversa

Hay un debate sobre si se debe endurecer el acceso al padrón. ¿Es partidario de hacerlo?

El acceso al padrón está regulado por ley y nosotros la cumplimos. Hacemos 1.500 inspecciones al año y damos de baja de oficio a todos aquellos que no cumplen. El año pasado denegamos 500 padrones. Ahora bien, hay una derecha o una ultraderecha que tergiversa y dice que no hacemos inspecciones. Y eso es absolutamente falso.

El alcalde de Manresa, Marc Aloy, en el salón de plenos. / Zowy Voeten

Dice que cumple con la ley, pero ¿usted la cambiaría?

Debemos tener claro que el hecho migratorio no lo vamos a cambiar. De la misma manera que en los años 50, 60, 70 y 80 hubo una oleada de personas de otros puntos del Estado que buscaban trabajo y una mejor calidad de vida, ahora este fenómeno es mundial. Hay gente que vive en países en guerra, que pasan hambre, que no tienen trabajo, que sufre represión política y que tiene el mismo derecho que nosotros a tener mejores condiciones de vida. Por tanto, van a países que las tengan. Por otra parte, tenemos un país con un sistema económico basado en el turismo, los servicios, los cuidados a los mayores y la construcción, a los que resulta que la gente de nuestro país no se quiere dedicar. ¿Quién tiene que hacer esos trabajos? Nos aprovechamos de la inmigración para llevar a cabo estas tareas que nosotros no queremos hacer. Por tanto, es un contrasentido enorme decir que no queremos inmigración. Lo que debemos hacer es volcar los recursos necesarios en el estado del bienestar para dar respuesta a todos estos servicios y a toda la población.

Lleva tiempo conviviendo con la extrema derecha en el pleno municipal. ¿Cómo es?

Yo distinguiría a Vox del grupo nacionalista que se presentó como Front Nacional pero rápidamente se desvinculó de él. Vox en Manresa suele hacer una intervención en el pleno, habla de los "chiringuitos" y, una vez lo ha hecho, desaparece del pleno.

¿La ultraderecha? Los demócratas debemos arremangarnos, trabajar y ser capaces de resolver los problemas del día a día

¿Teme un auge en las próximas municipales con Aliança Catalana?

No sería nada nuevo, la extrema derecha crece en Europa y en el mundo. La ultraderecha tiene un relato basado en encontrar soluciones fáciles a retos muy complejos. Llega a mucha gente que sufre y que ve cómo no se resuelven sus problemas. Los demócratas debemos arremangarnos, trabajar mucho y ser capaces de resolver los problemas del día a día.

¿Debería haber más unidad entre demócratas? Usted se ha quejado de la actitud de Junts.

El Junts que tenemos en Manresa es el que dice que no hacemos inspecciones en el padrón. El que, en lugar de plantear proyectos ilusionantes, habla de la seguridad vinculada con la inmigración. Si solo ponemos el foco en aquellos aspectos que son marca de la ultraderecha, lo único que hacemos es comprarles el relato.

Ahora hablaba de seguridad e inmigración. ¿Son problemas reales o están magnificados?

La ultraderecha culpabiliza a la inmigración de todos los males. El país no ha sido capaz de dar respuesta a un crecimiento demográfico que ha pasado de seis a ocho millones de habitantes en los últimos 25 años. Le pondré un ejemplo: en Manresa llevamos 17 años esperando la construcción de una escuela, y la población de la ciudad en los últimos 20 años ha crecido en 12.000 personas, un 18%. Por tanto, el país ha crecido y los servicios públicos no han crecido en la misma proporción, con lo cual los servicios están muy tensionados. Pero eso no es culpa de los inmigrantes, porque ellos vienen a trabajar. Debemos garantizar que todas aquellas personas que viven, trabajan y quieren estar aquí, tengan unos servicios básicos garantizados y de calidad. Generamos los impuestos para que así sea, pero tenemos un déficit fiscal de 20.000 millones.

El alcalde de Manresa, Marc Aloy, en la entrevista con EL PERIÓDICO. / Zowy Voeten

¿Cuáles son los servicios más tensionados y cómo se arregla?

En la vivienda la situación es terrible. Ayer hablaba con una señora de 70 años que vive en un trastero pagando 350 euros. Hay un propietario que le ha alquilado un trastero sin agua caliente, sin ventana, sin luz natural y está enfermando. Y eso es porque la administración no ha sido capaz de poner una vivienda asequible al servicio de aquellas personas que no tienen suficientes recursos. Estos días también vemos al colectivo de maestros y profesores salir a la calle. Igualmente, podríamos hablar de la sanidad, donde invertimos muchos recursos en formar médicos y luego les pagamos poco y se nos van.

Llevamos tres años sin presupuestos y las instituciones necesitan tenerlos para sacar adelante las políticas

17 años esperando una escuela. ¿Qué ha pasado?

Pues que la Generalitat, durante todos estos años, ha dicho que no tenía recursos, y que tenemos cambios de gobierno que no acaban los mandatos. Yo, en seis años de alcalde, ya he estado a punto de firmar dos veces un convenio para construir la escuela y entonces ha saltado por los aires el Govern o nos hemos quedado sin presupuestos. Llevamos tres años sin presupuestos [de la Generalitat] y las instituciones necesitan tener presupuestos para sacar adelante las políticas.

Su partido, ERC, tiene un papel decisivo para que haya presupuestos.

Mi partido está absolutamente comprometido con que haya presupuestos, pero, evidentemente, también con que se cumplan los compromisos. El presidente Illa fue investido con unas condiciones muy claras, entre las cuales estaba que el IRPF fuera traspasado al gobierno de la Generalitat. Esto es un incumplimiento flagrante.

Ha vuelto el debate sobre la prohibición del burka. ¿Qué le parece?

Es un debate demasiado complejo como para no abordarlo con aquellos profesionales que entienden de derechos humanos. En Manresa no hay un problema de burkas. Por tanto, cuidado con en qué debates nos metemos, porque al final estamos haciendo grande un tema que no existe o que es muy pequeño.

El viaje inaugural del trayecto Manresa-Barcelona en 1859 duraba una hora y veinticinco minutos y en 2026, más de 160 años después, seguimos tardando los mismo

La línea de Rodalies de la ciudad es una de las más afectadas por los problemas del servicio. ¿Qué les diría a los responsables?

En el área metropolitana ya no cabe nada más y, si queremos un país equilibrado, debemos ser capaces de interconectarlo. No puede ser que el viaje inaugural del trayecto Manresa-Barcelona en 1859 durara una hora y veinticinco minutos y que en 2026, más de 160 años después, sigamos tardando una hora y veinticinco minutos para ir a Barcelona. Esto nos perjudica enormemente como ciudad.

El alcalde de Manresa, Marc Aloy, en su despacho. / Zowy Voeten

¿Se sienten bien tratados por el nuevo Govern?

Sí. El gobierno de la Generalitat nos escucha, hay una relación fluida con el presidente Illa y con el conseller Dalmau. Manresa tiene muchos proyectos y es la relación natural que debe haber entre el gobierno del país y una ciudad importante.

Fue de los pocos candidatos de Esquerra en las últimas elecciones municipales que resistió a una caída general del partido. ¿ERC ha recuperado el pulso?

No lo digo yo, lo dicen las encuestas. Aquí ganamos y eso nos ha permitido continuar con las políticas que habíamos iniciado. Tengo ganas de seguir trabajando en esta Manresa en la que nací, en la que he crecido y que quiero enormemente.

Entiendo que quiere volver a presentarse.

Me volveré a presentar.

En 2024 participó en la candidatura que se enfrentó a la de Oriol Junqueras por el liderazgo de Esquerra. ¿Qué relación tiene con el presidente del partido?

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Buena, nos llamamos siempre que es necesario. Hace poco hablamos un buen rato por teléfono. Una vez hubo el congreso, todos remamos en la misma dirección. Estoy comprometido con Esquerra desde hace más de 25 años. ERC está por encima de las personas.