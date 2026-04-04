Empieza el baile judicial

No hay tregua a la vuelta de la Semana Santa. Como tampoco la ha habido en estos días de recogimiento cristiano o vacacional, según cada uno. El lunes 6 comienza el juicio por la operación Kitchen y el martes 7 por el escándalo de las mascarillas.

Por el primero desfilarán como testigos las principales figuras del Partido Popular y también del Gobierno en época de Mariano Rajoy: Soraya Sáenz de Santamaria, María Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz, Ignacio Cosidó… Por el segundo, también algunos imputados, miembros del PSOE y del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, como José Luis Ábalos, Francina Armengol, Ángel Víctor Torres…

Uno es un escándalo político y judicial relacionado con un presunto uso ilegal de recursos del Estado para proteger intereses del PP en el Gobierno. El otro sobre las posibles irregularidades en contratos públicos de material sanitario durante la pandemia de COVID-19, en la que se vio implicado el entorno del exministro.

Cuestión de Estado

Ambos casos con varias aristas que enfangan todo y hacen difícil su seguimiento para el ciudadano y de ahí el uso político y rápido de los mantras de “corrupción” y “todos son iguales”.

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