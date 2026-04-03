Los Comuns reactivarán la negociación de presupuestos y la ley para limitar la compra especulativa después de Semana Santa

Si los Comuns cerraron un acuerdo de presupuestos con el Govern de Salvador Illa el 19 de febrero es porque daban por sentado, como también el propio president, que el 'sí' de ERC estaba encauzado. Sin embargo, las previsiones se torcieron justo el día siguiente, y ahora ese pacto queda lejos en el nuevo calendario para aprobar las cuentas, que expira el 31 de julio. Con este nuevo marco temporal, el grupo de Jéssica Albiach prevé abordar justo después de Semana Santa la actualización de esa entente, así como la ley para limitar la compra especulativa de vivienda, piedra angular de su apoyo a los presupuestos.

A los Comuns no les ha quedado otra que acomodarse a esta segunda fase de negociación que no preveían pero que ha caído a plomo por decisión del president y de ERC. La dirección del partido ya ha mantenido reuniones para fijar sus nuevas condiciones, que básicamente tendrán relación con las grandes materias que ya han situado en el centro, como vivienda y transportes, teniendo en cuenta que el conflicto de la guerra en Oriente Próximo hace mella en los bolsillos de los ciudadanos y pensando también en los años 2027 y 2028.

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y el diputado David Cid, en el Parlament / Lorena Sopêna / Europa Press

Mientras tanto, algunas de las medidas ya acordadas con los socialistas han sido incluidas en el suplemento de crédito de 6.000 millones de euros que se ha aprobado para parchear la situación a la espera de si hay o no nuevos presupuestos, como el aumento de las becas comedor y de las ayudas al alquiler.

Está por ver, sin embargo, si vincularán la reapertura de la negociación con los sindicatos educativos promotores de la huelga a las cuentas teniendo en cuento que los docentes ya han advertido de que piensan escalar el conflicto en el tercer trimestre del curso si el Govern no atiende sus reclamaciones. Por ahora, se han limitado a reclamar al Executiu que no ignore ese malestar pese a haber cerrado ya un acuerdo con CCOO y UGT. En los próximos días acabarán de definir su posición para, tras el parón primaveral, sentarse de nuevo con la consellera de Economia, Alícia Romero.

A la espera de ERC

En paralelo, prevén también activar la proposición de ley para poner veto al lucro con la vivienda. Lo pactado con el Govern es que se tramite por la vía de urgencia y que se apruebe antes del verano, pero se trata de un asunto que está en manos de la Mesa del Parlament primero y de los grupos después, ya que PSC y Comuns necesitan como mínimo a ERC para que se cumpla con esas condiciones. Fuentes de los Comuns aseguran que les preocupa el posicionamiento de los republicanos porque desconocen si están de acuerdo con esa tramitación por lectura única. "Esperemos que entren con buen pie", aseguran.

También la CUP está dispuesta a entrar en las negociaciones, o así lo espera por lo menos el Govern, que quiere repetir la mayoría de izquierdas que ya operó con la regulación de los alquileres de temporada. En todo caso, el grupo de Albiach calcula que si la proposición para modificar la ley de urbanismo se impulsa en abril, o incluso mayo, llegarían a tiempo para que entrara en vigor en el plazo previsto.

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Tras semanas de resignación y de quedarse en un segundo plano porque no esperaban una prórroga tan larga para los presupuestos por el plante de ERC con la recaudación del IRPF, los Comuns tratarán de recolocarse en el tablero en los próximos días con el objetivo de no perder foco y mantener su estrategia de que sus seis diputados continúen marcando el paso a las políticas del Govern de Illa, especialmente en materia de vivienda.