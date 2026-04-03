El juez que investiga el bono comercio de Alicante ordena clonar el móvil y el correo de Baño

El juez de Alicante que investiga el caso del bono comercio ha ordenado clonar el móvil y el correo electrónico de Carlos Baño para avanzar en la investigación por un presunto fraude en subvenciones, según fuentes cercanas al caso consultadas por INFORMACIÓN.

El volcado de los dispositivos tecnológicos de Baño ha sido acordado por el magistrado titular de la plaza número cuatro de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, Francisco Javier de la Torre, y será llevado a cabo por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría Provincial. Se trata de una diligencia a la que el investigado no se ha opuesto y con la que se pretende recabar indicios a través de las comunicaciones de Baño sobre las presuntas irregularidades.

La medida se enmarca en la causa por la que el presidente de la Cámara de Comercio y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa (Facpyme) fue detenido el pasado 13 de marzo, jornada en la que también se practicó un registro en la sede de esta última entidad. Tras su arresto, Baño se negó a declarar en Comisaría y quedó en libertad provisional en calidad de investigado por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad, a la espera de ser citado por el juzgado. No obstante, las diligencias iniciales también contemplaban otros posibles delitos, como estafa, apropiación indebida y malversación, cuya concreción dependerá del avance de la investigación.

La causa se inició a raíz de una denuncia remitida por la Agencia Antifraude de la Generalitat por supuestas irregularidades en la gestión del bono comercio. Tras un año de pesquisas por parte de los fiscales Anticorrupción Pablo Romero y Fran Marco, estos trasladaron el asunto al juzgado, cuyo titular decidió abrir diligencias un mes después de recibir la causa y acordó tanto la detención de Baño como el registro de la sede de Facpyme. Hasta la semana pasada, la causa ha estado bajo secreto, motivo alegado por Baño para no declarar en su momento en Comisaría.

En paralelo, la Policía Nacional analiza ahora la documentación intervenida durante el registro. Se trata de cajas que contienen principalmente la contabilidad de las campañas del bono comercio de los años 2022 y 2023, en las que se facturó a una veintena de ayuntamientos. La documentación permanecía precintada desde el día del registro en dependencias judiciales, pero esta misma semana ya se ha autorizado su traslado a Comisaría para su análisis por parte de la UDEF.

Asimismo, está previsto solicitar a la Diputación de Alicante las convocatorias de las campañas correspondientes a los dos ejercicios bajo sospecha, etapa en la que Carlos Mazón presidía la institución provincial.

Empresa sin medios

El juez investiga la creación de una sociedad instrumental, Nexo Retail Alicante S. L., que habría gestionado con una veintena de ayuntamientos las ayudas del bono comercio pese a carecer, supuestamente, de sede, personal y medios. Esta empresa subcontrataba los trabajos con otra mercantil, que entre otras funciones habilitaba las pasarelas de pago de las ayudas al consumo local y remitía las facturas con el importe de los servicios prestados a Nexo Retail.

Según las fuentes consultadas por este diario, dichas facturas habrían sido engordadas posteriormente, introduciendo conceptos imprecisos y de difícil fiscalización para justificar sobreprecios. Nexo Retail las habría remitido a Facpyme, también presidida por Baño, que a su vez las trasladaba al cobro a los ayuntamientos, los cuales habrían llegado a pagar hasta el doble del coste real del servicio. La investigación trata de determinar si los consistorios abonaron importes superiores a los debidos por estas gestiones. Por este motivo, el análisis de la documentación intervenida y lo que encuentre en ella la Policía marcará el inicio de los interrogatorios.

En el marco de la causa, el juzgado ha bloqueado una cuenta de la empresa con más de 100.000 euros ingresados, aunque se estima que el fraude podría superar los 770.000 euros, que son las ganancias declaradas por la sociedad en dos años.

Nexo Retail fue constituida el 13 de julio de 2022, poco antes de que la Diputación lanzara el programa del bono comercio. Baño figuraba como administrador único y Facpyme era su único socio.

Tras conocerse la investigación de Anticorrupción, la mercantil modificó su órgano de administración. Baño pasó a ser presidente del consejo, con Vicente Armengol como vicepresidente y José Antonio López Vizcaíno como secretario. Asimismo, el domicilio fiscal cambió el 30 de octubre de 2025, trasladándose desde la sede de la CEV Alicante, en la calle Orense, a un centro de negocios en la avenida Perfecto Palacio, donde permanece en la actualidad.

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Por el momento, el presidente de la Cámara es el único investigado en la causa.